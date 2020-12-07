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1 час назад

Олег Самусь, партнер юрфирмы Sayenko Kharenko о рынке цивилизованного лоббизма в Украине

Эксперты говорят, что формирование рынка лоббистов происходит на определенном уровне развития экономики, то есть процветать лоббисты могут только тогда, когда понятны правила игры на основных рынках. Все так или наоборот? В Украине другая ситуация?

Олег Самусь, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Олег Самусь, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko
Олег Самусь, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko

В Украине рынок цивилизованного лоббизма только формируется. Исторически сложилось, что у нас сам термин "лоббизм" имеет негативный окрас. Лоббизм ассоциируют прежде всего с коррупцией, "решением вопросов", хотя в мире это устоявшаяся высокопрофессиональная деятельность. Услуги лоббизма используют в тех бизнесах, в которых собственники и топы мыслят стратегически и креативно. Они хотят не просто следовать установленным правилам, а активно участвовать в процессе их обсуждения и принятия, аргументированно отстаивая свою позицию.

Внешний советник в вопросах взаимодействия с государственными органами (GR) — это партнер бизнеса, который помогает сохранять и расширять его, открывать новые направления, сокращать затраты, создавать равные конкурентные условия.

Кратко и по делу в Telegram

Расскажите о самых значимых проектах лоббизма в вашей отрасли и какова в них ваша роль? Как решение этих вопросов повлияло на отрасль или на конкретную компанию, если речь идет о монополисте?

Каждый проект по-своему важен. В нашей практике были самые разные кейсы: и защита активов международных компаний с использованием GR-инструментов как в Украине, так и за рубежом; и открытие рынков для экспорта продукции; и улучшение ситуации с возмещением НДС для компаний; и отмена необоснованных сертификаций и разрешений в различных секторах экономики. В основном мы говорим о пользе, которую получают целые индустрии и государство, улучшая бизнес-климат страны и привлекая инвестиции, создавая новые рабочие места и увеличивая поступление налогов.

Наиболее запоминающиеся — истории с отменой необ­основанных и никому не нужных сертификаций в агросекторе, где их было огромное количество и на получение которых бизнес тратил десятки миллионов долларов. Объединив украинские аграрные компании и международных трейдеров и доказав необоснованность требований международным партнерам Украины и украинским государственным органам, нам удалось совместными силами избавить рынок от бюрократии и сохранить деньги, которые бизнес может перенаправить на развитие.

Назовите основные правила успешного лоббизма. Как они дополнялись в процессе становления украинской экономики?

Раньше близость к конкретному чиновнику или политической силе в Украине определяла успех лоббизма, однако сейчас, на этапе формирования цивилизованного лоббизма как комплексной сферы, приоритет имеют другие инструменты. Из самых важных можно выделить такие:

  1. Умение правильно формулировать и коммуницировать свою позицию, находить баланс между интересами государства и бизнеса.
  2. Умение создавать коалиции, строить здоровую дискуссию с привлечением как можно большего количества участников, формировать консолидированную позицию. Когда государство слышит разрозненные позиции отдельных компаний, оно не в состоянии составить общую объективную картину, которая бы учитывала интересы всей отрасли. Как следствие, государство может принимать ошибочные решения или бездействовать.
  3. Способность использовать и комбинировать понимание особенностей определенных отраслей со знаниями в сферах права, экономики, взаимоотношений с медиа, а также наличие умения моделировать различные ситуации и просчитывать последствия тех или иных решений.
  4. Понимание процесса принятия решений в государстве. Много хороших инициатив так и не было реализовано из-за незнания особенностей бюрократической системы и механизмов.
  5. Наличие налаженных связей в экспертных кругах, аналитических центрах, общественных и бизнес-ассоциациях, которые способствуют эффективному обмену экспертизой и выступают площадками для диалога.
  6. Умение строить открытый диалог и работать на перспективу, не поддаваясь соблазну получить сиюминутную выгоду за счет нечестной или манипулятивной позиции.

Профессиональный GR возможен только при наличии безупречной репутации и большого опыта. Здесь второго шанса не бывает.

 

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