Олег Самусь, партнер юрфирмы Sayenko Kharenko о рынке цивилизованного лоббизма в Украине

В Украине рынок цивилизованного лоббизма только формируется. Исторически сложилось, что у нас сам термин "лоббизм" имеет негативный окрас. Лоббизм ассоциируют прежде всего с коррупцией, "решением вопросов", хотя в мире это устоявшаяся высокопрофессиональная деятельность. Услуги лоббизма используют в тех бизнесах, в которых собственники и топы мыслят стратегически и креативно. Они хотят не просто следовать установленным правилам, а активно участвовать в процессе их обсуждения и принятия, аргументированно отстаивая свою позицию.

Внешний советник в вопросах взаимодействия с государственными органами (GR) — это партнер бизнеса, который помогает сохранять и расширять его, открывать новые направления, сокращать затраты, создавать равные конкурентные условия.

Расскажите о самых значимых проектах лоббизма в вашей отрасли и какова в них ваша роль? Как решение этих вопросов повлияло на отрасль или на конкретную компанию, если речь идет о монополисте?

Каждый проект по-своему важен. В нашей практике были самые разные кейсы: и защита активов международных компаний с использованием GR-инструментов как в Украине, так и за рубежом; и открытие рынков для экспорта продукции; и улучшение ситуации с возмещением НДС для компаний; и отмена необоснованных сертификаций и разрешений в различных секторах экономики. В основном мы говорим о пользе, которую получают целые индустрии и государство, улучшая бизнес-климат страны и привлекая инвестиции, создавая новые рабочие места и увеличивая поступление налогов.

Наиболее запоминающиеся — истории с отменой необ­основанных и никому не нужных сертификаций в агросекторе, где их было огромное количество и на получение которых бизнес тратил десятки миллионов долларов. Объединив украинские аграрные компании и международных трейдеров и доказав необоснованность требований международным партнерам Украины и украинским государственным органам, нам удалось совместными силами избавить рынок от бюрократии и сохранить деньги, которые бизнес может перенаправить на развитие.

Назовите основные правила успешного лоббизма. Как они дополнялись в процессе становления украинской экономики?

Раньше близость к конкретному чиновнику или политической силе в Украине определяла успех лоббизма, однако сейчас, на этапе формирования цивилизованного лоббизма как комплексной сферы, приоритет имеют другие инструменты. Из самых важных можно выделить такие:

Умение правильно формулировать и коммуницировать свою позицию, находить баланс между интересами государства и бизнеса. Умение создавать коалиции, строить здоровую дискуссию с привлечением как можно большего количества участников, формировать консолидированную позицию. Когда государство слышит разрозненные позиции отдельных компаний, оно не в состоянии составить общую объективную картину, которая бы учитывала интересы всей отрасли. Как следствие, государство может принимать ошибочные решения или бездействовать. Способность использовать и комбинировать понимание особенностей определенных отраслей со знаниями в сферах права, экономики, взаимоотношений с медиа, а также наличие умения моделировать различные ситуации и просчитывать последствия тех или иных решений. Понимание процесса принятия решений в государстве. Много хороших инициатив так и не было реализовано из-за незнания особенностей бюрократической системы и механизмов. Наличие налаженных связей в экспертных кругах, аналитических центрах, общественных и бизнес-ассоциациях, которые способствуют эффективному обмену экспертизой и выступают площадками для диалога. Умение строить открытый диалог и работать на перспективу, не поддаваясь соблазну получить сиюминутную выгоду за счет нечестной или манипулятивной позиции.

Профессиональный GR возможен только при наличии безупречной репутации и большого опыта. Здесь второго шанса не бывает.