От решения Зеленского по "зеленым" тарифам зависит будущее инвестиций в Украину — эксперт

В финализации переговорного процесса между Кабмином и инвесторами в возобновляемую энергетику и формализации компромисса в виде принятия законопроекта №3658 должен принять участие президент Владимир Зеленский. Это необходимо для сохранения доверия инвесторов к Украине на международной арене.

Такое мнение выразил аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк в авторском материале на "Интерфакс — Украина".

"После долгих месяцев переговоров между Кабмином и производителями ВИЭ был достигнут компромисс, который был изложен в меморандуме и стал основой для законопроекта №3658. Верховная рада уже одобрила его в первом чтении. Но инвесторы в ВИЭ по-прежнему обеспокоены, и небезосновательно. Проект закона должен был учитывать все положения меморандума, но по факту в его текст попало не все, на что согласились инвесторы. К тому же теперь законопроект может так и не пройти второе чтение, или же полностью исказиться поправками. Есть и другая угроза — ВИЭ могут обложить дополнительным налогом, что окончательно добьет пострадавшую отрасль.

В таком контексте остается открытым вопрос о том, сможет ли Украина сохранить хоть каплю доверия инвесторов, или же войдет в черный список для мирового капитала. Похоже, ответить на него может только один человек — Владимир Зеленский, от выбора которого зависит не только финал истории с ВИЭ, но и его собственное политическое будущее", — указывает Семенюк.

Эксперт отмечает, что меморандум между Кабмином и инвесторами в ВИЭ, пункты которого легли в основу законопроекта №3658, является единственным фактором, пока что сдерживающим инвесторов от подачи многомиллиардных судебных исков в международные арбитражи против правительства Украины. По мнению эксперта, этот законопроект должен быть принят в первоначальном виде до конца текущей сессии Верховной Рады.

"Зеленский уже показывал, что в критический момент может собрать голоса монобольшинства и принять действительно важные законы. И ситуация с ВИЭ именно такая — критическая. И закон действительно важен не только для отрасли, но и в целом для Украины. Возможностей для дальнейшего игнорирования проблемы у президента нет, остается только ее решить", — заявил Семенюк.

Отметим, 18 июня президент Зеленский наделил законопроект статусом неотложного. 3 июля парламентарии приняли данный законопроект в первом чтении.