Почему мужчин чаще выбирают на руководящие должности? О чем говорили на SHE Congress 2021

Ключевой темой конгресса в этом году стали стратегии развития женского предпринимательства. 20 бизнесвумен, СЕО, лидеров в своих отраслях поделились опытом масштабирования бизнеса и ведения переговоров, лидерскими навыками и кейсами построения сильной команды.

Открыла SHE Congress руководительница HR-департамента в компании по бизнес-разведке YouControl Анна Клименко. Она поделилась результатами исследования YouControl о женском предпринимательстве, рассказала, почему рисковых женщин мало среди основательниц крупного бизнеса и как снизить восприятие риска.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По результатам исследования YouControl, из ТОП-330 компаний по выручке в 2019 году только у 3% единственным бенефициаром является женщина. Среди сфер, в которых обладательницами бизнеса являются женщины, превалируют торговля молочными продуктами, яйцами, зерном, кормами, торговля в неспециализированных магазинах, распределение электроэнергии, торговля жидким, твердым, газообразным топливом.

Больше всего женщины рискуют там, где не ощущают риска, — в социальной сфере. 70% женщин на руководящих должностях находятся в сфере образования.

Генеральный директор AB&D Group, магистр философии Кембриджского университета, переговорщик и дипломат Юлия Осмоловская поделилась инструментами успешных бизнес-переговоров, а также рассказала о правилах подготовки к переговорам. Она выделила типичные ошибки женщины-переговорщика: отсутствие подготовки к переговорам, пассивность, убеждение эмоциями вместо логики, демонстрация эмоций. Также она рассказала о разнице мужчин и женщин в ведении переговоров:

Иногда женщины могут принимать заведомо невыгодные для себя решения, чтобы не портить отношения.

"Негативный опыт — тоже опыт", — СЕО & co-founder Better Me Виктория Репа рассказала, как создать международный IТ-продукт и извлекать уроки из негативного опыта. За четыре года у приложения 90 млн пользователей по всему миру. Основной рынок — США.

Среди принципов Better Me, которые помогли стать успешной международной IT-компанией, Виктория выделила следующие: никаких сомнений и страхов, преобладание скорости над эффективностью, люди — в приоритете, принятие неизбежности перемен и отсутствие страха перед ошибками, ведь негативный опыт — тоже опыт.

В IT-индустрии только 11% руководителей — женщины. Одна из причин — женская неуверенность в своих силах. Мы часто говорим себе: "Я еще не готова", "Я должна еще получить навыки", а мужчины разбираются по ходу.

О лидерстве как движущей силе бизнеса, лидерском интеллекте и о том, как построить сильную команду, рассказала глава правления "Империал Тобакко Продакшн Украина" Галина Воробьева.

Исследования показали, что мужчин чаще выбирали на руководящие позиции потому, что они были более уверены в себе и своих силах, и эта личностная черта проявлялась в их манере вести переговоры и принимать решения.

Она поделилась составляющими лидерского интеллекта:

Эмоциональный интеллект — умение распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими;

Гибкость и стратегическое мышление;

Ответственность в принятии решений;

Постоянное желание учиться новому, чтобы вдохновлять своих лидеров;

Желание развивать свою команду;

Готовность всегда ориентироваться на тренды и на клиента, быть готовым меняться ради этого.

О развитии cashless-экономики рассказала СEO fintech-компании LeoGaming и руководитель международной платежной системы LEO Алена Дегрик-Шевцова. Она поделилась статистикой, рассказав, что в 2020 году безналичные операции по картам выросли на 5,5%, а количество токенизированных карт в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay — на 77%.

Украина на 10-м месте в мире по количеству пользователей Apple Pay.

Как бизнесу быть готовым к будущему? Внедрять модели оплаты, которые упрощают платежную цепочку, быть mobile-first и увеличивать лояльность: подписка — один из самых перспективных форматов продажи дополнительных услуг.

"Женщины более успешны в развитии бизнеса, так как большую часть дохода вкладывают в свой бизнес, принимают решения более ответственно, они мультизадачны и коммуникабельны", — уверена директор по коммуникациям, КСО и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group Янина Ольховская. Также она поделилась проблемами, с которыми сталкиваются женщины в развитии бизнеса:

56% женщин чувствуют недостаток знаний в менеджменте, налогообложении, маркетинге и других специфических отраслях;

52% не уверены в собственных силах и боятся рисковать;

42% не хватает инвестиций.

Также Янина представила участницам программу UKRSIBBANK BNP Paribas Group "Женщины в бизнесе", которая в 2020 году вошла в первый отчет Глобального договора ООН в рамках достижения 17 Целей сталого развития. Янина уверена: "Женское предпринимательство — невероятная сила в построении экономики".

Старший национальный лидер, бьюти-эксперт Mary Kay Ukraine Елена Кривченкова поделилась с участницами онлайн-трансляции принципами успеха в бизнесе. Она уверена, что успех приходит к тем, кто занимается любимым делом.

Деньги дают вдохновение для дальнейших действий, но со временем вы понимаете, что успех — это не то, что ты сделал для себя, а то, что ты сделал для других.

Среди других принципов:

Миссия — это гораздо больше, чем заработать определенную сумму.

Не зависайте в обучении. Получили информацию — тут же применяйте.

У вас должно быть представление, куда вы идете. И вокруг вашей цели появится команда единомышленников. Команда — это синергия.

План, и не один, потому что мир постоянно меняется, и у вас должно быть решение, как действовать иначе.

Настойчивость.

Окружение.

Вдохновение.

Мотивация.

Интерес.

О том, как предпринимательницам мыслить масштабно и выходить на глобальный рынок, в формате панельной дискуссии на SHE Congress 2021: Break the rules обсудили:

основательница украинского бренда Ozerianko Bags Дарья Озерянко;

CEO Kacho Group, соосновательница бренда Kachorovska Алина Качоровская;

основательница, СЕО Indposhiv Bespoke House Катерина Возианова;

основательница Borodina Antonina Антонина Бородина.

Модератором дискуссии стала директор Офиса по продвижению экспорта Украины Татьяна Миськова. Участницы обсудили, чем руководствовались при выходе на международный рынок, и пришли к выводу: чтобы быть успешным на глобальном рынке, нужно научиться работать внутри своей страны.

Теле- и радиоведущая Надежда Матвеева рассказала о публичности как неотъемлемой части успеха и о том, как правильно пользоваться этим инструментом. Она уверена: бизнес-леди, руководительница компании должна обязательно подумать о том, как она будет создавать личный бренд и к кому обратиться за помощью.

Входите в публичность с удовольствием, но важно соизмерять свою реальную жизнь с тем, что вы транслируете. Создавая образ, ориентируйтесь на то, что выгодно и вам, и миру.

В завершение конгресса представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало поделилась своей историей, участием в протестах в Беларуси в 2020 году и обстоятельствами, которые позволяют женщине проявить себя как лидер и повести за собой людей.

Идти вперед и не сдаваться мне дают силы все женщины Беларуси. Когда мы вместе — это сила, а когда женщины солидарны — это суперсила!

Организаторы SHE Congress — бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и дайджест деловой женщины WoMo — благодарят партнеров мероприятия:

генерального партнера fintech-компанию LeoGaming;

главного партнера UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

главного партнера Mary Kay: топ-бренд в сфере красоты;

HR-партнера Robota.ua;

принимающего партнера "Гольф Центр Киев";

технического партнера "Экспомедиа";

Эдинбургскую бизнес-школу;

компанию Moneyveo;

"Арт Приз";

строительного партнера "Интергал-Буд" c проектами INTERGAL CITY и CITY HUB;

партнера AB InBev Efes Украина;

партнера Latinium.

А также медиапартнеров: