Устойчивое развитие 10 минут назад

Поддержка МСБ: гранты на бесплатное размещение рекламы на 10 бордах дает PRIME Group

Фонд в 10 млн грн для поддержки МСБ создал оператор наружной рекламы PRIME Group. Предпринимателям предоставляется грант на бесплатное размещение сюжета на 10 рекламных плоскостях.

Поддержка МСБ: гранты на бесплатное размещение рекламы на 10 бордах дает PRIME Group Поддержка МСБ: гранты на бесплатное размещение рекламы на 10 бордах дает PRIME Group

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса на сумму 10 млн грн сформировал всеукраинский оператор наружной рекламы — компания PRIME Group. Ведь небольшие компании сильнее всего пострадали от введения карантинных ограничений и нуждается в поддержке для быстрого восстановления, считают создатели фонда. "Выход из экономического кризиса — а в этом заинтересованы мы все — невозможен без поддержки МСБ", — прокомментировали инициативу в компании.

Задача фонда — помочь маркетинговой машине украинских компаний снова запуститься и набрать обороты.

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Предпринимателям предоставляются гранты для рекламы собственных товаров и услуг: бесплатного размещения сюжета на 10 рекламных плоскостях в течении одного из выбранных им летних месяцев. Рекламодатель оплачивает стоимость печати постера и поклеечные работы.

Инициатива распространяется на всю географию присутствия PRIME Group, а это 122 населенных пункта Украины. Помочь с подбором плоскостей может консультатн, а возможно сделать это самостоятельно с помощью карты outhub.online

Заявку на получение гранта можно оформить на сайте PRIME Group.

Ранее сообщалось, что "Датагруп" запустила проект поддержки малого и среднего бизнеса RAZOM: создана онлайн-площадка, на которой представлен каталог компаний и собраны предложения от локальных предпринимателей.

Чтобы помочь малому бизнесу трансформироваться в соотвествии с новыми условиями онлайн-платформа Merezha, которая внедряется при поддержке ЕБРР в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business, предоставляет предпринимателям бесплатный доступ к профессиональной экспертизе в таких сферах, как стратегия, маркетинг, операционная эффективность, организационное развитие, внедрение IТ-технологий, управление финансами. 

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