Рада продлила на пять лет пошлину на экспорт металлолома в €58/тонна

Верховная Рада 27 апреля продлила на пять лет экспортную пошлину на лом черных металлов в размере 58 евро за тонну.

Соответствующий законопроект №5175 был принят 294 голосами в первом чтении, после чего парламент сразу же одобрил его в целом 291 голосом. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

За него голосовали представители всех парламентских политсил, кроме "Оппозиционной платформы — За жизнь". Фракция "Европейской солидарности" воздержалась в полном составе, кроме Алексея Гончаренко, голосовавшего "за".

Документ предусматривает соответствующее изменение в закон №1455-VIII от 5 апреля 2019 года, который ранее предусматривал введение упомянутой пошлины в 58 евро/тонна на пять лет (вместо прежних 42 евро/тонна на три года), начиная с даты вступления в силу закона о вывозных пошлинах на отходы и лом черных металлов. Указанный закон вступил в силу 15 сентября 2016 года. Таким образом, повышенная пошлина будет действовать до 15 сентября 2026 года.

Законопроект был подан 1 марта 18 депутатами, большинство из которых являются членами комитета Рады по экономическому развитию. В пояснительной записке к нему авторы отмечают, что принятие документа вызвано необходимостью сохранения стабильной регуляторной среды для сектора черной металлургии в условиях развертывания кризисных вызовов в глобальной экономике, а также с целью активизации политики сохранения окружающей среды.

"Ситуация с бесперебойным обеспечением отечественных металлургов ломом внутренней заготовки остается стабильной и предсказуемой благодаря поэтапному повышению экспортных пошлин на лом черных металлов с 10 до 58 евро/тонна, начиная с 2016 года. Кардинальная либерализация экспорта лома в свое время привела к росту его поставок за рубеж с 255,3 до 1212,6 тысячи тонн", — отмечается в ней.

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При этом, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", экспорт лома в 2019 году снизился до 42,2 тысячи тонн, а в январе-ноябре 2020 года — до 33 тысяч тонн.

"В результате действия повышенной пошлины внутренние потребители получили устойчивое доступ к сырью. Если в 2015 году физические объемы экспорта заготовленного в Украине металлолома составили 39,1% от его внутреннего потребления, то уже в 2017 году эта доля снизилась до 15,1%, в 2019 — до 1,4%, а по предварительным итогам января-ноября 2020 составила всего 1,27%", — подчеркивают авторы документа.

Согласно приведенной информации, благодаря обеспечению устойчивого доступа отечественных металлургических предприятий к лому внутренней заготовки его дефицит на украинском рынке постепенно сократился с 0,85 млн тонн в 2015 году до 0,6 млн тонн в 2016 и 0,3 млн тонн в 2017 году, а начиная с 2018 года украинские металлурги не сообщали о дефиците лома.

"Это наглядно свидетельствует об уместности и своевременности поэтапного повышения ставки вывозной таможенной пошлины на лом до 58 евро/т. Вместе с тем баланс в доступе к металлолому на внутреннем рынке до сих пор остается довольно шатким, а актуальность сохранения стабильного доступа к этому ценному сырью для внутренней промышленности только растет в связи с новейшими вызовами экологического характера", — говорится в пояснениях.

Напомним, в поддержку данного законопроекта раннее выступала Европейская Бизнес Ассоциация.