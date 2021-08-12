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30 минут назад

РГК в трех областях готовит газовые сети к приему биометана

Биометановый потенциал Украины оценивают в 8 млрд куб. м в год

РГК в трех областях готовит газовые сети к приему биометана РГК в трех областях готовит газовые сети к приему биометана

РГК начала подготовку газораспределительных сетей в Винницкой, Хмельницкой и Черниговской областях к использованию биометана. Общая мощность биометановых заводов, для которых готовят точки входа в распределительную систему, составляет около 50 млн куб. м "зеленого" газа в год.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК в трех областях, получили от Биоэнергетической ассоциации Украины (UABIO) предложения и технические параметры для подключения к газораспределительным сетям четырех биометановых заводов.

"Доступ к системе газораспределения позволит биометановым производствам в полной мере реализовать свой потенциал. Наша задача — обеспечить эффективный контроль качества "зеленого" газа и механизм гарантированного газоснабжения в случае теоретически возможных перебоев поставок биометана. Новшества никак не отразятся на потребителях", — сказал Станислав Казда, глава департамента стратегического развития РГК.  

В Винницкой области оператор ГРМ готовит к подключению к сетям два биометановых проекта совокупной мощностью около 20 млн куб.м газа в год. В Хмельницкой и Черниговской областях этот показатель составляет около 30 млн куб.м — для двух производителей биометана.

 "Биометановый потенциал Украины — до 8 млрд куб. м в год. Нужно готовится к нарастающим темпам подключения к газовым сетям таких проектов. В каждой области будет несколько десятков крупных производителей биометана , которым необходим доступ к "трубе", — сказал Георгий Гелетюха, глава UABIO.

РГК и UABIO с мая 2021 года сотрудничают в рамках подписанного Меморандума. Колаборация направлена на развитие использования синтетических газов и наработку технологий в рамках European Green Deal для интеграции с европейскими рынками. С августа 2020 года РГК реализует водородный проект — исследования работы газовых сетей с водородом и его смесями на пяти спецполигонах в сотрудничестве с научным консорциумом, в который вошли институты НАН Украины и государственные университеты. В октябре 2020 года РГК вошла в European Clean Hydrogen Alliance, который работает под эгидой Еврокомиссии.

СПРАВКА

РГК — сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, повышения качества обслуживания клиентов и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.

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