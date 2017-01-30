Розенко не видит причин для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги

30 января 2017, 17:09
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Вице-премьер-министр Павел Розенко убежден, что в 2017 году тарифы на коммуналку и газ повышаться не будут. Тем временем, согласно плану правительства, в марте тариф на электроэнергию вырастет на 26%

Розенко не видит причин для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Вице-премьер-министр Павел Розенко утверждает, что не существует никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на природный газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги в 2017 году. Об этом он заявил в интервью "Экономическим известиям".

По словам министра, цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована, поэтому "поднимать ее некуда". А "когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто оповестит украинцев о повышении тарифов", сообщил Розенко.

Отметим, что согласно правительственной программе уменьшения кросс-субсидирования в энергетике, для бытовых потребителей запланировано пять волн повышения тарифов. Тарифы уже повышали в апреле и сентябре 2015 года, в марте и сентябре 2016 года.

Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения запланировано на март 2017 года.

С апреля 2017 года в Украине должен заработать открытый рынок газа, а с НАК "Нафтогаз Украины" должны снять специальные обязательства продавать газ населению по цене 6800 грн за 1 тыс. куб. м.

Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, анонсировала повышение тарифов на холодную воду в 2017 году.

По материалам: Экономические известия, "Дело"
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Теги: электроэнергия , газ , тарифы , павел розенко

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Розенко не видит причин для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги | Энергетика | Дело
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