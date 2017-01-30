Розенко не видит причин для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги

Вице-премьер-министр Павел Розенко утверждает, что не существует никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на природный газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги в 2017 году. Об этом он заявил в интервью "Экономическим известиям".

По словам министра, цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована, поэтому "поднимать ее некуда". А "когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто оповестит украинцев о повышении тарифов", сообщил Розенко.

Отметим, что согласно правительственной программе уменьшения кросс-субсидирования в энергетике, для бытовых потребителей запланировано пять волн повышения тарифов. Тарифы уже повышали в апреле и сентябре 2015 года, в марте и сентябре 2016 года.

Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения запланировано на март 2017 года.

С апреля 2017 года в Украине должен заработать открытый рынок газа, а с НАК "Нафтогаз Украины" должны снять специальные обязательства продавать газ населению по цене 6800 грн за 1 тыс. куб. м.

Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, анонсировала повышение тарифов на холодную воду в 2017 году.