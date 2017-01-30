Тариф на холодную воду в Киеве вырастет на 10%

Решение о повышении стоимости холодной воды приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 25 января 2017 года.

В Нацкомиссии определили 54 компании, тариф на услуги которых будет пересмотрен. Было выяснено, как изменится стоимость холодной воды для потребителей в столичных многоквартирных домах.

В январе 2017 года действует тариф на холодное водоснабжение и водоотведение в размере 12,35 грн за 1 куб. м. Согласно постановлению НКРЭКУ, плановый тариф на услуги в 2017 году составит 13,65 грн за 1 куб. м.

Нацкомиссия разделила компании на две группы. В первую внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года, во вторую — 18 компаний, тарифы для которых не пересматривались длительное время или вообще не устанавливались регулятором.

В Киеве сейчас действует тариф 5,11 грн/кубометр за водоснабжение и 5,18 грн/кубометр за отвод воды (в сумме 10,29 грн). Планируется повысить до 5,95 грн и 5,43 грн соответственно (11,38 грн). Самый высокий тариф будет в Фастове. Там за услуги водоснабжения придется заплатить 26,43 грн/кубометр.

Среди причин повышения тарифов в Киеве отмечают рост оплаты труда на 19,41% в водоснабжении и 18,87% в водоотводе. Средняя зарплата сотрудника КП "Киевводоканал" выросла с 7 126 грн до 8 491 грн. Также в тариф включили средства на компенсацию между фактическими расходами на электричество, уплату налогов и сборов и запланированными на соответствующими расходами за первое полугодие 2016 года — 67,4 млн грн.

41% водопроводных сетей в столице находятся в ветхом или аварийном состоянии. В системе водоотвода этот показатель составляет 31%.