IT и Телеком 40 минут назад

Snapchat добавил новые фильтры, которые превращают пол в лаву

Также линзы дополненной реальности могут превратить поверхность в воду

Snapchat добавил новые фильтры, которые превращают пол в лаву Snapchat добавил новые фильтры, которые превращают пол в лаву
Фото: Pixabay

Snapchat добавил новые фильтры, которые теперь могут превратить любую поверхность в лаву или в воду. Оба фильтра используют технологию машинного обучения для того, чтобы определить геометрию поверхности и применить такой эффект, как отражение зданий в воде, например. Об этом сообщает издание engadget.  

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Дополненная реальность все больше становится актуальным трендом. Snapchat и Facebook активно наращивают свою библиотеку AR-эффектов. С их помощью уже можно менять размеры и форму лица, пол, играть в интерактивные игры. Теперь к этому добавилось изменение окружающей местности. 

Новые линзы дают на какой-то момент лидерство Snapchat в гонке AR-эффектов с Instagram. По крайней мере, до тех пор, пока Instagram не реализует у себя что-то подобное. 

После того, как у Snap, материнской компании Snapchat, появилась Snap's Lens Studio — платформа для создания линз Snapchat, которой могут пользоваться, как любители, так и профессионалы, компания продолжает развивать AR-комьюнити своими коллаборациями с  художниками, брендами, разработчиками и инфлюенсерами. 

Старший вице-президент платформы Snap's Camera Эйтан Пилипски, в декабре 2019 года заявлял изданию CNET, что сообществом разработчиков Snap за все время было создано около 600 тысяч различных линз, которые использовались 15 млрд раз пользователями. 

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Кроме этого, Пилипски видит большой потенциал и в стремительно развивающейся технологии 5G. Для этого компания заключила даже контракт с оператором связи Verizon, чтобы исследовать все возможности 5G-коммуникаций. Возможно, высокоскоростное подключение поможет в итоге воплотить в жизнь полноценные AR-очки, о создании которых Snapchat говорит уже довольно давно.

Напомним, что в конце 2019 года Snap купила украинский стартап AI Factory за $166 млн. У украинской компании три офиса: в Сан-Франциско, Киеве и Запорожье. В штате работает около 70 человек. После сделки часть сотрудников переедет в офис Snap.

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