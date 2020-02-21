Snapchat добавил новые фильтры, которые превращают пол в лаву

Snapchat добавил новые фильтры, которые теперь могут превратить любую поверхность в лаву или в воду. Оба фильтра используют технологию машинного обучения для того, чтобы определить геометрию поверхности и применить такой эффект, как отражение зданий в воде, например. Об этом сообщает издание engadget.

Дополненная реальность все больше становится актуальным трендом. Snapchat и Facebook активно наращивают свою библиотеку AR-эффектов. С их помощью уже можно менять размеры и форму лица, пол, играть в интерактивные игры. Теперь к этому добавилось изменение окружающей местности.

Новые линзы дают на какой-то момент лидерство Snapchat в гонке AR-эффектов с Instagram. По крайней мере, до тех пор, пока Instagram не реализует у себя что-то подобное.

После того, как у Snap, материнской компании Snapchat, появилась Snap's Lens Studio — платформа для создания линз Snapchat, которой могут пользоваться, как любители, так и профессионалы, компания продолжает развивать AR-комьюнити своими коллаборациями с художниками, брендами, разработчиками и инфлюенсерами.

Старший вице-президент платформы Snap's Camera Эйтан Пилипски, в декабре 2019 года заявлял изданию CNET, что сообществом разработчиков Snap за все время было создано около 600 тысяч различных линз, которые использовались 15 млрд раз пользователями.

Кроме этого, Пилипски видит большой потенциал и в стремительно развивающейся технологии 5G. Для этого компания заключила даже контракт с оператором связи Verizon, чтобы исследовать все возможности 5G-коммуникаций. Возможно, высокоскоростное подключение поможет в итоге воплотить в жизнь полноценные AR-очки, о создании которых Snapchat говорит уже довольно давно.

Напомним, что в конце 2019 года Snap купила украинский стартап AI Factory за $166 млн. У украинской компании три офиса: в Сан-Франциско, Киеве и Запорожье. В штате работает около 70 человек. После сделки часть сотрудников переедет в офис Snap.