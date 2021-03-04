Бизнес 2 часа назад

Созданная выходцами из "Киевхлеба" компания "Тарта" хочет занять 20% рынка тортов

Сейчас "Тарта" производит 120 тонн продукции и занимает 6% рынка

Свои торты компания упаковывает в газовой среде Фото: Денис Ялухин/Delo.ua Свои торты компания упаковывает в газовой среде Фото: Денис Ялухин/Delo.ua
Свои торты компания упаковывает в газовой среде Фото: Денис Ялухин/Delo.ua

Компания "Тарта", созданная бывшими топ-менеджерами компании "Киевхлеб" намерена занять 20% рынка кремово-кондитерской продукции в Украине и войти в ТОП-3 украинских производителей в отрасли наряду с Roshen и БКК.

Об этом журналистам рассказал акционер и директор "Тарты", бывший коммерческий директор "Киевхлеба" Андрей Прохоров.

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"Мы создали Тарту четыре года назад, но только сейчас решили выйти в публичную плоскость, когда получили обратную связь с покупателями. Мы зашли в 90% торговых сетей. Главные наши конкуренты — это киевская фабрика Roshen и БКК", — сказал он.

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Прохоров рассказал, что в течение 3-5 лет года компания хочет нарастить долю с 6%, которую они занимают сейчас, до 20%, таким образом они войдут в тройку крупнейших украинских производителей этого сегмента кондитерских изделий.

Он рассказал, в компанию было инвестировано 40 млн гривен, но уже в 2021 году в расширение производства они рассчитывают вложить еще 20 млн гривен.

На данный момент компания работает на арендованных площадях, принадлежащих компании "Киевхлеб" на левом берегу Киева. И текущие производственные мощности "Тарты" сейчас составляют 120 т кондитерской продукции в месяц.

Прохоров также рассказал, что компания не собирается строить вертикально-интегрированную структуру, то есть не будет открывать свои точки продажи, как "Киевхлеб" или Roshen и не планирует, по крайней мере на данный момент, вкладываться в производство сырья. Сейчас, считает Прохоров, это невыгодно и неэффективно для "Тарты". 

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