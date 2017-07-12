США не ввели пошлины на трубы из Украины

США решили не вводить антидемпинговые пошлины на трубы из Украины. "Вчера Министерством торговли США принято решение о продлении действия Соглашения о ценовых обязательствах в отношении трудной продукции. Таким образом, украинские производители трубной продукции могут и далее поставлять свой товар без оплаты антидемпинговой пошлины", — сообщила в своем Facebook замминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

Это позволило сохранить доступ для украинских труб на рынок США. Замминистра напомнила, что соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования и рассчитано на три года, то есть ее срок действия заканчивался 10 июля 2017 года.

"Еще одна победа, благодаря совместной работе украинского производителя "Интерпайп" и правительственной международной торговли", — резюмировала Микольская.

Напомним, что 11 июля 2014 года Министерство торговли США объявило об окончании антидемпингового расследования импорта в Америку нарезных труб из 9 стран, включая Украину.

Согласно решению Министерства торговли США, размер антидемпинговой пошлины при ввозе нарезных труб, произведенных в Украине, составил 6,73%. Одновременно с объявлением пошлин Министерство торговли США объявило о подписании трехлетнего договора о приостановке взимания пошлины при ввозе украинских нарезных труб.

В соответствии с договором Украина не вносит антидемпинговый депозит, и в течение действия договора антидемпинговые пошлины взиматься не будут. При этом Министерство торговли США будет определять минимальную цену продажи нарезных труб компании "Интерпайп" на рынке США.

Группа "Интерпайп" — крупнейший в Украине производитель трубной продукции. Контролируется бизнесменом Виктором Пинчуком.