Старейшая авиакомпания мира — банкрот: она должна примерно 230 тысячам пассажиров

Муниципальный суд Праги признал национальную авиакомпанию Чехии Czech Airlines банкротом, передает чешское издание Zdopravy.cz.

Перевозчик Czech Airlines — один из старейших в мире. Эта компания работает с 1923 года, тогда как самую первую авиакомпанию — KLM — основали в Нидерландах в 1919 году.

Процедуру банкротства инициировали сами Czech Airlines — там признали свою несостоятельность обслуживать долги, которые накопились во время пандемии.

При этом представители компании неоднократно указывали, что оказавшись в такой непростой ситуации не получали никакой поддержки от государства.

Как сообщает издание, общий долг авиакомпании составляет 68 млн евро. Из них — 30 млн евро Czech Airlines должна поставщикам услуг, а 38 млн евро — пассажирам за отмененные рейсы. Всего перевозчик должен 266 поставщикам и примерно 230 тысячам клиентам.

Компания уже вывела из флота большинство своих самолетов и оставила только три воздушных судна для обслуживания ключевых маршрутов: в Киев, Париж, Москву и Амстердам.

Суд Праги своим решением назначил администратора по банкротству и создал кредитный комитет, в который вошли организация по техобслуживанию самолетов Czech Airlines Technics, крупнейший банк Чехии Česká spořitelna и агентство Air Word Services.

Предполагается, что Czech Airlines проведет реорганизацию компании, реструктуризацию долгов и продолжит свою деятельность.