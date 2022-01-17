Тарас Корніяченко, СЕО «ТЕДІС Україна»: «Ми у компанії системно розвиваємо підприємницьку культуру і створюємо умови для інновацій»

Керівник найбільшої дистриб’юторської компанії України, про надзвичайний виклик, шлях до довіри, залученість персоналу та про те, як виграти чемпіонат серед дистриб’юторів

Який виклик був найбільш серйозним для вашої компанії за два коронавірусні роки?

Найсерйознішим викликом не тільки для компанії, а й для індустрії та всієї країни стало величезне зростання обсягів нелегальної тютюнової продукції на внутрішньому ринку у 2021 році. «ТЕДІС Україна» легально та прозоро працює 10 років, але такого засилля «нелегалки» ще не було. Вона «окупувала», інакше не скажу, 18% внутрішнього ринку країни. Навіть більше, за останні п’ять років частка контрафактної тютюнової продукції зросла у 18 разів, адже у 2016 році цей показник становив лише 1% ринку.

Викликом не тільки для компанії, а й для індустрії та всієї країни стало величезне зростання обсягів нелегальної тютюнової продукції

Сьогодні від такого негативного явища, як тіньовий ринок, фінансових втрат зазнають і легальні виробники, і легальні дистриб’ютори. А отже, втрачає і державний бюджет. За даними дослідницької компанії Kantar Ukraine, за підсумками 2021 року країна недорахується 14 млрд грн. Хіба вони не знадобилися б для вирішення важливих проблем боротьби з COVID-19 чи проходження опалювального сезону? Але, на жаль, реальність сьогодні така. Щиро вірю, що відповідні державні органи зможуть вжити необхідних заходів щодо виробників та реалізаторів нелегальної тютюнової продукції і вже 2022 року ситуація зміниться на краще.

Чим ви завоювали довіру провідних виробників FMCG-продукції? Завдяки чому ваша компанія стала лідером у дистрибуції і тривалий час залишається такою?

Кажуть, не так складно стати лідером, як утримати свої лідерські позиції. Ми працюємо у висококонкурентному середовищі з іншими дистриб’юторами товарів широкого вжитку. І щоб не втрачати місце під сонцем, потрібно бути ефективнішим за конкурентів. Наша логістична інфраструктура охоплює 32 міста по всій Україні. Щоб покрити новим товаром цю географію, нам знадобиться два тижні.

Своєю роботою та неухильним виконанням взятих на себе зобов’язань ми завоювали довіру найбільших міжнародних компаній-виробників. Повірте, вони мають дуже високі критерії відбору. Якщо хочете, це як виступати у Лізі чемпіонів — потрапляють туди лише найкращі. Навіть в умовах пандемії, коли потрібно було швидко перебудуватися, щоб і здоров’я співробітників було у безпеці, і якість сервісу для клієнтів залишалася високою, ми працювали як годинник.

Своєю роботою та неухильним виконанням взятих на себе зобов’язань ми завоювали довіру найбільших міжнародних компаній-виробників.

У цьому, безперечно, велику роль відіграє корпоративна культура. Ми переконані, що і співробітники, і клієнти — це наш актив. А отже, увагу до себе вони мають відчувати незалежно від погоди за вікном.

За якими критеріями ви контролюєте якість управління компанією?

Я багато років працював фінансовим директором, і в «ТЕДІС Україна» теж прийшов на цю позицію. Після того як очолив компанію, любов до цифр та аналітики нікуди не зникла, тільки тепер їх побільшало. Як і раніше, реперні точки, як і для будь-якого великого системного бізнесу, — це ключові фінансові показники, його капіталізація. Також важливими є ще кілька критеріїв: рівень задоволеності клієнтів, рівень залученості співробітників та сприйняття компанії цільовою аудиторією (її ділова репутація). Ми це вимірюємо, аналізуємо та покращуємо. Адже щоб клієнти були задоволені співпрацею з компанією, у неї має бути гарна репутація, а співробітники повинні бути залученими до того, що роблять щодня.

Керівник великого бізнесу може собі дозволити діяти як підприємець — відчайдушно та ризиковано?

Я не ставив би знак рівності між підприємництвом і такими визначеннями, як «відчайдушно» та «ризиковано». Ми у компанії системно культивуємо якраз підприємницьку культуру, створюємо умови для інновацій. Але це зовсім не означає, що треба діяти невиправдано різко і не озираючись навкруги. Наприклад, я як генеральний директор відповідаю за 2300 співробітників та їхні сім’ї у 32 містах по всій країні. Тому в усьому має бути прагматичний розрахунок — це основа логістичного та дистриб’юторського бізнесу. Я, безумовно, за здорові ідеї, які можуть принести бізнесу обґрунтоване скорочення витрат або збільшення продажів. Але щоб така ініціатива пройшла внутрішнє узгодження, її треба детально опрацювати.

Які саме якості потрібні сучасному управлінцю для успішного керівництва великою компанією?

Зараз управлінцю дуже потрібні soft-skills. Це допомагає виграти боротьбу за розум та серця співробітників. Що краще вдасться керівнику розкрити їхній внутрішній потенціал, дозволити продемонструвати найкращі якості, залучити у внутрішнє життя компанії, то комфортніше буде людям працювати. І тим довше вони пропрацюють у вас.

Зараз управлінцю дуже потрібні soft-skills. Це допомагає виграти боротьбу за розум та серця співробітників.

У «ТЕДІС Україна» цього року була знакова дата — 10-річчя компанії. Ми вирішили відзначити найвідданіших співробітників — тих, хто працює у компанії з першого дня заснування. Таких виявилося 302 людини, тобто понад 10% від усього персоналу. Це свідчення того, що менеджмент — це насамперед відносини з людьми, емпатія до них, а вже потім все решта.

Як ви дієте під тиском? Коли треба діяти без підготовки і просто зараз? Що краще — більше подумати чи швидше ухвалити рішення? Що вам ближче — йти напролом чи перед цим скласти ретельний план дій?

«Поспішайте повільно» — говорить народна мудрість. Насправді швидкість ухвалення рішення залежить від досвіду. Що він більший, то вища якість рішення. Знову ж таки до 2020 року ніхто не мав досвіду роботи в умовах пандемії. Тоді було складно уявити, що настане локдаун, а співробітники працюватимуть віддалено. Нам вдалося швидко перебудувати роботу, у когось процес був складнішим. За останні майже два роки у кожної компанії вже виробився свій підхід. Тому працювати під тиском, в умовах високої конкуренції або різких зовнішніх викликів ми вміємо, що підтверджуємо останні десять років.