Трубы больше не дымят: "Метинвест" завершил реконструкцию аглофабрики на ММК имени Ильича

Входящий в группу "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (Донецкая область) завершил реконструкцию агломерационной фабрики, продолжавшуюся более семи лет. Как говорится в сообщении компании, стоимость реализации проекта составила более 160 млн долларов.

Отмечается, что до последнего времени на аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе.

"Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит, а уровень выбросов приведен к европейским стандартам. После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы — на 46%", — говорится в сообщении.

В целом же благодаря проекту очистных сооружений аглофабрики выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть.

Главным поставщиком оборудования и технологий для реконструкции выступила итальянская компания Termokimik Corporation, генеральным подрядчиком проекта — компания "Метинвест-Инжиниринг".

Техническое решение проекта предусматривает создание сложной двухступенчатой системы очистки газов. На первой проходит грубая очистка от пыли с помощью современных циклонов Hurriclone. Они улавливают крупные частицы пыли, чтобы повторно использовать ее в производстве. На второй ступени производится доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в десять раз.

Согласно сообщению, нормативы предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/кубометр, а нынешняя газоочистка обеспечит показатель 15-20 мг/кубометр при установленных законодательством 50 мг/кубометр.

Специалисты "Метинвест-Инжиниринга" поэтапно построили комплексы двухступенчатой очистки аглогазов от зон спекания и охлаждения всех 12 агломашин.

Система газоочистки на аглофабрике уже работает, однако в зоне охлаждения аглокорпуса №1 продолжается модернизация электрофильтров "Спейк" и монтаж двух рукавных фильтров. Эти работы завершатся в 2021 году.

Фабрика по производству агломерата для выплавки чугуна на ММК имени Ильича является крупнейшей в Европе. Она состоит из двух отделений: шихтоподготовки, где принимают сырье и готовят его к процессу спекания, и отделения агломерации, где и происходит спекание. Отделение агломерации включает 12 агломашин, имеющих зоны спекания и охлаждения. Площадь зоны спекания — более 1 тысячи квадратных метров, максимальный объем производства — более 13 млн тонн агломерата в год.

Напомним, в ноябре прошлого года "Метинвест" обновил и запустил производство горячекатанного рулонного проката.