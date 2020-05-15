Украинский стартап Doc.ua вышел на рынки Казахстана и Молдовы

Отечественный медицинский онлайн-хаб DOC.ua, который входит в группу компаний "Эффективные инвестиции", укрепляет свои позиции на международном рынке.

Теперь сервис по дистанционному записи к врачам, лабораторий и диагностических центров доступен жителям Казахстана и Молдовы под брендом DOC.online.

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Компания предлагает зарубежным пользователям удобный, высокотехнологичный и бесплатный онлайн-доступ к единой базе информации о лучших частные клиники, врачей и ряд медицинских услуг, пользуются большим спросом. У клиентов есть возможность записаться на сайте или обратиться к call-центра, работники которого имеют медицинское образование.

Компания гарантирует качественное обслуживание, быстрый доступ к необходимым услугам и безопасность персональной информации пользователей. Сервис доступен круглосуточно без выходных.

В Казахстане и Молдове с DOC.online уже сотрудничают 12 ведущих частных больниц и диагностических центров и более 350 медиков 60 направлений.

"Конкурентная среда Казахстана насыщенным — здесь очень развит рынок медицинских услуг. Однако мы неоспоримые преимущества: шестилетний опыт работы с ведущими клиниками и многотысячной аудиторией клиентов, широкий перечень услуг, гибкость и скорость разработки и внедрения новых продуктов, — отмечает Сергей Казанцев, основатель DOC.online. — Зато в Молдове мы первым медицинским онлайн-хабом, который предлагает сервис европейского качества, удобный доступ к здоровью и возможность воспользоваться услугами лучших специалистов и лечебных учреждений. "

Напомним, в апреле текущего года DOC.online начал работать в Узбекистане.

DOC.ua (входит в EFI GROUP) — медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году. Это удобная медицина онлайн: аудиоконсультации, вызов врача на дом, доставка препаратов или запись к медицинскому специалисту .. Сейчас база DOC.ua насчитывает более 11 тыс. Врачей, более 1,5 тыс. Медицинских учреждений по всей Украине и ведущие лаборатории. Сервис доступен в режиме 24/7.