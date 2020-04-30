Бизнес 60 минут назад

Медичний онлайн-хаб DOC.ua вийшов на ринок Узбекистану

Наразі в Узбекистані новому сервісу вже довіряють і співпрацюють із ним 14 провідних приватних лікарень, 5 діагностичних центрів і понад 250 медиків 40 напрямків, зокрема фахівці вузького профілю

Медичний онлайн-хаб DOC.ua вийшов на ринок Узбекистану Медичний онлайн-хаб DOC.ua вийшов на ринок Узбекистану

Онлайн-хаб DOC.ua, який входить до групи компаній "Ефективні інвестиції", розпочинає працювати в Узбекистані під брендом DOC.online та впроваджує там послуги з дистанційного пошуку лікарів, клінік, діагностичних центрів і запису на прийом до медичних фахівців.

 Онлайн-хаб пропонує мешканцям цієї країни можливість піклуватися про своє здоров'я за допомогою діджитал-технологій.

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Серед переваг українського сервісу — сконцентрованість інформації в одному місці, можливість скористатися послугами будь-де, якщо є інтернет-покриття й телефонний зв'язок, безпечність обробки персональних даних клієнтів і відповідність цін на сайті цінам у клініках-партнерах.

"Це наш перший закордонний проєкт, у рамках якого ми пропонуємо мешканцям іншої країни дієві інструменти для збереження здоров'я та послуги найкращих медичних фахівців і установ, — розповідає Сергій Казанцев, засновник DOC.ua. — Узбекистан для нас дуже цікавий, оскільки місцевий ринок медичних послуг бурхливо розвивається, приділяється велика увага сфері охорони здоров'я та діджиталізації."

Наразі в Узбекистані новому сервісу вже довіряють і співпрацюють із ним 14 провідних приватних лікарень, 5 діагностичних центрів і понад 250 медиків 40 напрямків, зокрема фахівці вузького профілю.

Ефективній роботі сервісу сприяють прогресивні управлінські практики, власна команда IT-фахівців, відділи роботи з лікарями і партнерами.

"Ми вивели на міжнародний ринок новий потужний вітчизняний бренд, який колись розпочинався, як звичайний стартап, — зазначає Ігор Ліскі, голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції". – Непрості часи, які ми наразі переживаємо, це ще й додаткові можливості для розвитку, можливості дати гідну відповідь на виклики часу. Ми розуміємо, що такий сервіс, як  DOC.online потрібен людям не тільки в Україні, тому ми будемо надалі його розвивати та вдосконалювати."

DOC.ua (входить до EFI GROUP) — медичний онлайн-хаб, заснований у 2014 році. Це зручна медицина онлайн: аудіо-консультації, виклик лікаря додому, доставлення препаратів чи безпечний прийом у клініці. Наразі база DOC.ua налічує понад 10 тисяч лікарів, понад 1,5 тисячі медичних закладів у всій Україні та провідні лабораторії. Сервіс доступний у режимі 24/7.

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