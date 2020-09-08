В деле ликвидации "Росавы" Константина Жеваго выявлены множественные нарушения

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил множественные нарушения арбитражного управляющего Светланы Деминой во время исполнения нею обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава".

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

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Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы всех трех апеллянтов, а именно арбитражных управляющих Светланы Деминой и Оксаны Гонты, а также ООО "Премиори".

Демина во время судебного заседания утверждала, что якобы не могла в установленные сроки остановить процесс производства на предприятии из-за сложности и длительности процедуры. Также, арбитражная управляющая не могла контролировать деятельность ЧАО "Росава", так как длительное время у нее не было доступа к печатям и учредительным документам компании.

Однако эти заявления никак не связаны с другой не менее важной зоной ее ответственности — ограничениями по оплатам, которые осуществляет должник с момента начала процесса ликвидации. Банковские счета компании не были закрыты в нужные сроки и финансовые операции продолжали проводиться.

"Как арбитражный управляющий, она должна была понимать, что такие транзакции, как оплата чартерных рейсов, покупка молока и возврат платежей по договорам не могут осуществляться в момент ликвидации предприятия", — отмечает юрист финансовой компании "Инвестохиллс Веста", являющегося кредитором "Росавы".

Ранее, 4 декабря 2018 года, Хозяйственный суд Киевской области признал шинный завод ЧАО "Росава" банкротом. Согласно требованию законодательства, была открыта ликвидационная процедура. При этом уже было известно, что компания накопила долгов на 20,58 млрд грн. Арбитражную управляющую Светлану Демину тогда назначили ликвидатором. Однако ее действия были далеки от того, что ожидали кредиторы предприятия. Впоследствии постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 24 июня 2020 года (в редакции постановления об исправлении описки от 30 июня 2020 года) удовлетворено ходатайство ФК "Инвестохиллс Веста" об отстранении арбитражного управляющего Деминой Светланы. Ликвидатором назначен Илья Комлык.

После публикации на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Украины о признании банкротом ЧАО "Росава", кредиторы обратились в хозяйственный суд Киевской области с требованием выплат долгов на общую сумму 27 млрд грн. Среди них требования "Банка "Финансы и Кредит" в сумме 20 млрд грн. 21 января 2020 года постановлением Хозяйственного суда Киевской области кредиторские требования к ЧАО "Росава" были признаны в сумме 2,7 млрд грн и заменен кредитор ОАО "Банк "Финансы и Кредит" на нового кредитора ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста".

Так, часть долгов ЧАО "Росава", признанная судом, — это средства по двум кредитам (почти 2,7 млрд грн). Но требования вернуть значительную часть суммы — свыше 17 млрд грн ЧАО "Росава" не были признаны должником и Деминой вопреки принятому решению акционерами о ликвидации юрлица и признания долгов председателем ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" Анатолием Полищуком. Хозяйственный суд Киевской области стал на сторону "Росавы" и в признании требований отказал.

Не согласившись с таким решением, кредиторы обжаловали его в суде апелляционной инстанции. Однако апелляционное производство было остановлено. Причина: назначение экспертизы по ходатайству ООО "Премиори".

"Решение суда стало закономерным в этом деле. Практически с самого начала объявления ЧАО "Росава" банкротом были допущены многочисленные нарушения предписаний суда первой инстанции. Игнорировался Кодекс по процедуре банкротства. Теперь же появилась надежда, что процедура ликвидации станет прозрачной и открытой, так как новый ликвидатор полностью выполняет свои функции, в том числе, проводя действия по взысканию дебиторской задолженности", — комментирует Андрей Волков, основатель ФК "Инвестохиллс Веста".