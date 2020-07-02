Транспорт 40 минут назад

В Киеве станцию метро "Лесная" интегрируют с ТРЦ (ДОКУМЕНТ)

Работы по реконструкции должны завершить уже в 2023 году, а вот здешний лес могут уничтожить

"Лесную" соединят с ТРЦ. Фото: Деснянская РГА "Лесную" соединят с ТРЦ. Фото: Деснянская РГА
"Лесную" соединят с ТРЦ. Фото: Деснянская РГА

В 2020 году начнется реконструкция станции метро "Лесная" на красной линии метро, которую планируют завершить в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 1 июля 2020 года. 

Согласно документу, во время реконструкции к выходу со станции надстроят надземный пешеходный переход, который будет примыкать к торгово-развлекательному центру на улице Киото. Заказчиком работ будет выступать коммунальное предприятие "Киевский метрополитен". Подрядчик работ должен обеспечить 10-летнюю  гарантию на работы по реконструкции станции. 

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Отметим, между Броварским проспектом и улицей Киото планируют построить ТРЦ "Лесной" на участке площадью 7,2 гектара. Общая площадь комплекса составит почти 300 тысяч квадратных метров. Кроме того, исходя из проектной документации, часть зеленых насаждений будет уничтожена ради постройки объектов ТРЦ "Лесной".

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Напомним, из-за возведения ТРЦ у жителей Деснянского района возникли большие трудности с доступом к остановкам общественного транспорта и станции метро "Лесная". Двухметровый забор теперь красуется всего в нескольких метрах от двух выходов со станции. Сплошная ограда охватила несколько гектаров: от парка Киото до улицы Мурманской и от улицы Киото до Броварского проспекта.

Кроме того, в 2018 году неизвестными были уничтожены 300 полувековых сосен вдоль улицы Киото, которые расположены рядом со станцией метро. Злоумышленники просверлили отверстия в деревьях и залили туда яд. 

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