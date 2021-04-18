IT и Телеком 1 час назад

В США скончался один основателей Adobe Чарльз Гешке

Гешке скончался в пятницу в Калифорнии в кругу семьи. Причина его смерти не указывается

Чарльз Гешке. Фото: Palo Alto Daily Post Чарльз Гешке. Фото: Palo Alto Daily Post
Чарльз Гешке. Фото: Palo Alto Daily Post

16 апреля на 82-м году жизни умер один из основателей американской компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке.

Как сообщает Associated Press, Гешке скончался в пятницу в Калифорнии в кругу семьи. Причина его смерти не указывается.

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"В 1982 году мы с Чаком решили оставить Xerox и основать собственную компанию. Это было началом Adobe. Я никогда не мог представить себе лучшего, более симпатичного или более способного делового партнёра. В нашей жизни будет очень не хватать Чака — все, кто его знал, согласятся с этим", — заявил соучредитель Adobe, бывший исполнительный директор и нынешний председатель Совета директоров Джон Уорнок.

Чарльз Гешке родился 11 сентября 1939 года в Кливленде штата Огайо.

После получения в 1972 году докторской степени по информатике в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге, он начал работать в научно-исследовательском центре Xerox в Пало-Альто.

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Там Гешке и познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году и основал Adobe.

Одной из первых их разработок стал язык описания страниц PostScript. Кроме того, Гешке и Уорнок создали в 1993 году формат Portable Document Format (PDF). Еще одной известной во всем мире разработкой Adobe является фоторедактор Photoshop.

В 2009 году бывший президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока государственной наградой — Национальной медалью в области технологий и инноваций.

Adobe — компания по производству компьютерного программного обеспечения. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).

Напомним, в августе 2019 года в Дании в возрасте 71 года скончался миллиардер Ларс Ларсен — основатель сети магазинов для дома Jysk.

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