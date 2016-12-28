Владимир Семенцов: сейчас каждый застройщик — враг народа

Один из самых упоминаемых объектов строительства в Киеве в последнее время — офисно-жилой комплекс на ул. Мечникова, 11А. Общественность обвиняет строителей и в незаконном строительстве без разрешительной документации. Жители соседних домов опасаются оползней, ведь в августе рядом со стройплощадкой, над зданием "Киянки" случился обвал. Хотя, согласно заключению МЧС и Временной комиссии КГГА, его причинами стали прорыв инженерных сетей и ливни, люди обеспокоены трещинами в домах и повторением опасной ситуации.

Delo.UA обратилось к руководителю компании-застройщика, директору компании "Э.К." "Сервис" Владимиру Семенцову за разъяснениями.

Владимир, сегодня застройщику по Мечникова, 11А вменяют строительство на опасном участке.

У нас сейчас много чего говорят. Но давайте будем опираться на доказанные факты. Изначально Киев — это один большой сложный участок: Крещатик и Оболонь построены на болотах, Позняки — на озерах, Татарка — на холмах. У каждого района столицы есть свои "опасности", и если отталкиваться от тезиса "сложный участок", то в Киеве можно вообще не строить.

Говорят, стройка разрушает склон?

Мы первые, из череды предшествующих застройщиков, кто реально решил проблему склона на участке — мы построили опорную стену под склоном и укрепил участок по периметру.

А разрушает ли стройка склон — вопрос к профильным специалистам. Что говорит СУППР? МЧС? Есть официальный акт МЧС — обвал случился из-за прорыва воды. Чтобы быть уверенными в предпринимаемых нами мерами по безопасности и для построения мы заказали дополнительную масштабную гидро-геологическую экспертизу склона.

Ну а если рассуждать логично, заинтересованы ли мы как девелопер в том, чтобы все вокруг разрушилось? Мы строим объект с уникальной концепцией, проект разработан немецкими архитекторами, сертифицирован по системе BREEAM — это сертификат инновационности и качества в плане энергосбережения и зеленых технологий. Нам привлекать инвесторов и арендаторов. А соседство с таким объектом — это +20% к стоимости квартир в существующих домах.

Но ведь в августе случился оползень. Дома рядом в трещинах. В чем причина?

Правый склон Кловского оврага имеет крутой уклон. При застройке города склон был террасирован, а на террасах снизу-вверх размещены переулки — Марьяненко, Гордиенко и Богомольца. Перепад высот склона довольно значительный, крутизна также существенная. Однако его устойчивость недостаточна, и по расчетам он относится к оползнеопасным.

Красная линия ул. Мечникова не везде застроена тяжелыми сооружениями, которые могли бы "пригрузить" языки возможных оползней. Такое свободное место было под складскими сооружениями ТЦ Киевлянка. Вот мы и получили: неукрепленный склон со стороны ТЦ Киянка, плюс прорыв трубы, умноженный на неорганизованные и забитые ливневые стоки. Это подтвердил и официальный акт МЧС.

У нас в городе сейчас сложная ситуация, когда каждый застройщик — враг народа. По единицам мошенников или системных нарушителей судят всех. При этом забывают, что в строительной отрасли только в Киеве и области задействованы сотни тысяч людей, а одно рабочее место в строительстве создает 5 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях.

Кто все-таки решит проблему с трещинами расположенных рядом со стройкой домов?

Эти дома не остаются без наблюдения. Установлены специальные "маячки" и Научно-исследовательский институт строительных конструкций (НИИСК) регулярно снимает с них данные. Далее, склон находится под наблюдением Специализированного управления противооползневых подземных работ (СУППР), который проводит регулярную инспекцию нашего участка.

Что касается жилых домов рядом с нами, то сейчас идет экспертиза технического состояния домов 7 по пер. Марьяненко и 11 по ул. Мечникова которая и даст заключение об объективных причинах, приведших к повреждению домов.

Мы взяли на себя обязательство профинансировать укрепление фундамента жилого дома над строительной площадкой — по пер. Марьяненко, 7. Фактически, работы завершены. Остался только вопрос с одной из квартир — хозяева то ли принципиально против ремонта "не своими руками" у себя, то ли рассматривают нас как "золотой ключик".

Это, кстати, очень показательный пример, когда один или несколько человек могут ради собственных интересов, руководствуясь собственными эмоциями, портить жизнь всей общине. В прошлом году мы поддержали общественную инициативу по благоустройству пер. Марьяненко. Представитель одной из партий организовал жителей, чтобы обсудить — как именно соседи хотят обустроить сквер, тротуары, другие общественные зоны. В работу включились молодые архитекторы-урбанисты. Был разработан проект. Уже начали собирать подписи жильцов под обращением в райадминистрацию. Но одна из местных жительниц, настроенная категорично против, документы испортила. В итоге микрорайон остался без зеленой зоны и благоустроенной общественной территории.

Поверьте, сегодня единичные компании готовы выполнять благоустройство не только на территории своего объекта, но и прилегающих к нему. Эту тенденцию нужно поддерживать, а не рубить на корню хорошие инициативы.

Когда компания заходила на этот участок, были ли в достаточно мере оценены риски и затраты?

Безусловно. Отмечу еще раз, что в Киеве много территорий с непростыми гидро-геологическими условиями. И необходимо до выхода на площадку оценить и риски, и стоимость работ по укреплению, дренажу, и стоимость конструктива зданий, которые "садят" на такие площадки. В некоторых случаях такие работы могут составлять 50% стоимости строительства всего объекта, в зависимости от объемов и высотности сооружения.

Сколько оползневых участков всего в Киеве и где они расположены?

Всего специалисты СУППР насчитали в Киеве 142 оползнеопасных участка. Наиболее известные киевлянам — это днепровские склоны, часть склона от Почтовой площади до памятника Владимиру, территория от Мариинского парка до метро Арсенальная, территория Лавры, Кудрявский спуск и т.д.

Как с ними работать?

Строительство рядом с такими склонами потребует серьезных инвестиций не только в сами работы, а предварительно — в проекты решений по укреплению и дренажу.

Можно оспаривать архитектурный облик и уместность высоток в центральной части Киева, но сегодня уже есть ряд примеров, когда объекты "посадили" на сложных площадках квалифицированно и надежно. Например, на Зверинецком и на Щорса.

В работе на сложных площадка важнейшее требование — соблюдение технологий и, как ни странно, в последующей эксплуатации — мониторинг состояния соседних зданий и их коммуникаций. Были же случаи, когда у объекта проблемы с подтоплением, его коммуникации в порядке, и только когда заказали специальное исследование, выяснили — причина в регулярно "текущих" инженерных коммуникациях соседнего здания.

Активисты периодически указывают на то, что вы строите объект незаконно.

Обвинения в незаконности необоснованно. Проект прошел сложную процедуру согласования: строительную экспертизу на соответствие государственным нормам и правилам, получил разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции на строительство. У проекта 5-я категория сложности, самая высокая.

На площадке регулярно появляются представители СУППР и т.д. Отмечу, что и Градостроительные условия и ограничения, и карточка от департамента благоустройства КГГА в наличии.

Ну а месседжи "остановить и разобрать стройку", звучащие от агрессивно настроенных обывателей, — дело очень рискованное, и в первую очередь, для тех же соседних домов.

А почему же общественность не в курсе об этом?

Отчего же не в курсе? Мы ведем регулярную работу по информированию общественности: есть паспорт объекта, работает горячая телефонная линия, регулярно готовим информационные материалы и распространяем по почтовым ящикам соседей.

Более того, политика нашей компании — это открытая позиция и для жителей, и для активистов, и для СМИ. О чем и заявляем публично. Как вы думаете, много журналистов, активистов обратились к нам?

Увы, ни СМИ, ни активисты оказались совершенно не заинтересованы прийти на площадку и убедиться в наличии опорной стены (а ведь есть люди, которые пишут, что ее нет), ознакомиться с разрешительными документами, выводами МЧС, исследованиями. Так много говорят и пишут, что застройщики не идут на контакт — но вот мы, совершенно открытые и доступные, а из СМИ всего несколько медиа пришло на площадку.

Что планируете дальше делать с объектом? Общественностью?

В такой ситуации застройщики обычно или идут на открытое противостояние, или перепродают объект, или замораживают его до лучших времен. Или же идут на сделку и подкуп ряда псевдоактивистов, организаций, которые потом якобы представляют всю общину. Иногда такие, с позволения сказать, "активисты" сами инициируют противостояние. Сейчас в столице это целый бизнес.

Мы так не хотим. Да, репутация предшественников, не наладивших ни работу с людьми, ни работу по укреплению склона, сейчас сказывается и на нас. Но мы хотим работать, и хотим быть хорошими соседями по отношению к общине.

Мы основали социальную инициативу "Жить на Мечникова", в рамках которой сделали реконструкцию лестницы по пер. Марьяненко, установили уличное освещение. Планируем завершить проект по благоустройству Марьяненко.