Во Франции рассекретили внешний вид нового электрокара Fiat (ФОТО)

На французском форуме Worldscoop опубликовали фотографии нового Fiat 500e, передает "Мотор".

По информации издания, электрический ситикар сохранил форм-фактор и пропорции предшественника, но стал выглядеть современнее.

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Об электрической новинке Fiat нет никакой информации, поэтому можно ориентироваться на машину предыдущего поколения, которую "второй" 500e должен превзойти по всем параметрам.

Прежний электрокар выпускался с 2013 по 2017 год и оснащается одним электромотором, выдающим 113 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

Батарея на 24 киловатт-часа обеспечивала 500e пробег в 130–160 километров. По предварительной информации, у нового ситикара этот параметр вырастет как минимум вдвое, а то и вовсе составит 400 километров.

Также по слухам, 500e останется единственной версией модели — от вариантов с ДВС компания вынуждена будет отказаться из-за необходимости уложиться в новые нормы вредных выбросов.

Вероятно, официальная премьера нового Fiat 500e состоится в ближайшие дни. Компания может последовать примеру родственной по альянсу FCA Alfa Romeo и представить электрокар в Сети.

Напомним, Fiat Chrysler и тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry ведут переговоры о создании СП, которое будет производить электромобили нового поколения и разрабатывать авто с подключением к интернету на китайском рынке.