За что суды конфисковывают автомобили на литовских номерах и штрафуют их водителей

Высший административный суд Киева в мае 2017 года вынес первое решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами. Штраф составил 420 тыс. гривень, а машину конфисковали, сообщает OpenDataBot.

В декабре 2016 года Харьковская таможня признала, что тот нарушил таможенные правила и ему выписали штраф в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей — 419 тыс. 593 грн.

Согласно электронным базам АСМО "Инспектор", Ford Tourneo с литовской регистрацией 17 марта 2015 был ввезен гражданином Азербайджана на таможенную территорию Украины "с целью личного пользования в таможенном режиме "Временный ввоз до 1 года". 5 июля 2016 примерно в 18:00 этим "Фордом" руководил истец. При этом водитель не имел при себе регистрационный документ на автомобиль, а номерной знак был от другого транспортного средства.

Суды пришли к выводу, что предоставленные истцом доверенность Европейского агентства социальной информации от 1 марта 2015 года, которой ему доверено управлять "Фордом", а также доверенность от имени владельца этого автомобиля на использование, управление, распоряжение на имя азербайджанца, не являются надлежащими и допустимыми доказательствами наличия у истца права пользования этим автомобилем на территории Украины.

Судья Высшего админсуда отказал истцу (водителю "Форда") в открытии кассации, так как в деле были доказательства того, что водитель знал о таможенном режиме и умышленно уклонялся от таможенных платежей. Таким образом истец обязан уплатить 420 тыс. гривень.

"Закон прямо не запрещает езду на автомобиле с иностранной регистрацией, но все схемы ввоза таких транспортных средств являются серыми. В последнее время появилась катастрофическая судебная практика в отношении владельцев таких авто. Например, в решении Киевского апелляционного административного суда штраф за такое нарушение составил 1 681 846 гривен (300% необходимых к уплате в законном порядке таможенных платежей) ", — рассказывает адвокат Максим Лазарев.

Напомним, 24 мая 2017 Киевский апелляционный админсуд стал на сторону Государственной фискальной службы и постановил взыскать с владельца Mercedes-Benz E320 на литовских номерах штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей — 1 млн 681 тыс. 846 гривен.

Ранее этот же суд оставил в силе решение о штрафе в 443 тыс. грн водителю Audi A4 на польских номерах (водитель этого автомобиля уверял, что получил доверенность на транспорт для его ремонта). Адвокат в этом деле уверял, что водителя нельзя привлечь к админответственности по ст. 485 ТК Украины, учитывая решение Европейского суда по защите прав человека в деле "Зая против Хорватии" от 4 октября 2016. Но суд указал, что в указанном решении ЕСПЧ указал на то, что при конкретном законодательном регулировании порядка ввоза автомобилей с иностранной регистрацией гражданами-резидентами на территорию Хорватии, заявитель в этом деле не имел возможности установить различие между разрешенным и запрещенным поведением. Таким образом не мог предвидеть возможности наступления для себя определенной ответственности. В то же время, законодательство Украины достаточно подробно регламентирует порядок ввоза таких автомобилей с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины гражданином-резидентом и использования такого автомобиля гражданином-резидентом Украины на территории страны.

По данным государственной фискальной службы, на конец 2016 года в Украине ввезено на условиях временного ввоза около 600 тыс. автомобилей.

Напомним, в конце мая президент Петр Порошенко поручил Кабмину урегулировать вопросы временного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины с учетом требований законодательства Европейского Союза и международных договоров.