"Зеленые" банки вместе с ЭСКО могут профинансировать энергоэффективные проекты — эксперт

"Зеленые" банки и энергосервисные компании (ЭСКО) в Украине могут создать новые форматы инвестиционного взаимодействия для поддержки экологических проектов для промышленности. Таким мнением поделилась директор по экономике и финансам поставщика электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO Татьяна Грязнова.

По ее мнению, с учетом амбициозных целей European Green Deal по достижению климатического нейтралитета к 2050 году, украинский бизнес должен уже сейчас обновлять производство, чтобы в будущем соответствовать жестким европейским требованиям по сокращению всех видов выбросов. "Зеленые" банки и ЭСКО могут в этом помочь.

Энергосервисные компании могут находить быстро окупаемые проекты модернизации, финансировать их, выполнять "под ключ", а также гарантировать сокращение энергорасходов от 25 до 90% для клиентов на несколько лет вперед. В свою очередь банки могут рефинансировать уже выполненные энергосервисные проекты, по которым достигнута экономия и сформирован денежный поток в виде энергосервисных платежей.

"Инвестируя в энергоэффективную модернизацию, ЭСКО получает возврат своих вложений в виде регулярных платежей в течение 4−5 лет за счет части сэкономленных клиентом средств", — отмечает Татьяна Грязнова.

YASNO уже реализовал 87 энергосервисных проектов в промышленности, обеспечив для клиентов экономию от 25 до 90% энергоресурсов. При этом объем инвестиций YASNO составил 550 млн грн, а сумма энергосервисных контрактов достигла почти 2 млрд грн — это размер выплат клиентов за счет части сэкономленных средств. Экологический эффект энергосервисных инвестиций YASNO заключается в том, что они позволяют снижать выбросы СО 2 предприятиям на 153 тыс. тонн ежегодно. Это эквивалентно количеству СО 2 , которое поглощает за год тропический лес из 6 млн деревьев площадью 250 тыс. гектар.

Экологическая привлекательность инвестиций в оптимизацию энергопотребления по сравнению с другими видами "зеленого" инвестирования обеспечивается тем, что каждый 1 млн евро ЭСКО-инвестиций YASNO в среднем помогает клиентам сократить годовые расходы электроэнергии на 11,5 млн кВт·ч, что эквивалентно сокращению выбросов СО 2 на 10,2 тыс. тонн. Для сравнения — столько же нужно вложить, чтобы получить 1,2 млн кВт·ч "зеленой" энергии на солнечных электростанциях или 3,5 млн кВт·ч на ветроэлектростанциях.

"При этом для энергосервисных проектов не требуется специальных лицензий, отвода земли, строительства дополнительной инфраструктуры, а также дополнительных гарантий от государства", — обращает внимание Татьяна Грязнова.