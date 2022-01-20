Принятие законопроекта №2713-д является ключом к успешному развитию легального рынка азартных игр

В 2021 году, несмотря на достаточно высокую турбулентность, которая сопровождала зарождение и развитие игорного рынка, получилось достичь и высоких финансовых результатов в наполнении госбюджета, в который только от лицензионных платежей поступило более чем 1,7 млрд грн доходов.

Прошлый 2021 год стал первым полноценным годом функционирования отечественного рынка азартных игр после более чем одиннадцатилетнего перерыва. За это время было решено множество организационных вопросов, которые были прописаны в законодательстве как неотложные:

определены принципы ответственной игры;

определены принципы ответственной игры; создан и запущен реестр лудоманов;

создан и запущен реестр лудоманов; определены технические условия для работы производителей игорного оборудования и программного обеспечения игорного бизнеса;

определены технические условия для работы производителей игорного оборудования и программного обеспечения игорного бизнеса; дополнен классификатор профессий, в который вошли специфические определения для специалистов, востребованных в организации гемблинг-процессов;

дополнен классификатор профессий, в который вошли специфические определения для специалистов, востребованных в организации гемблинг-процессов; заложены основы для создания системы онлайн-мониторинга.

Все это произошло благодаря высокой эффективности работы национального регулятора КРАИЛ и его тесного взаимодействия с операторами рынка и профессиональным экспертным сообществом.

В этом году, как отметил глава КРАИЛ Иван Рудый, основными приоритетами в работе национального регулятора будут:

усиление противодействия нелегальному сегменту азартных игр, в частности путем инициации таких изменений в законодательство по созданию нового инструмента искоренения нелегальных азартных онлайн-игр, которые позволят КРАИЛ блокировать банковские транзакции субъектов, осуществляющих нелегальную деятельность в сфере азартных игр и лотерей;

усиление противодействия нелегальному сегменту азартных игр, в частности путем инициации таких изменений в законодательство по созданию нового инструмента искоренения нелегальных азартных онлайн-игр, которые позволят КРАИЛ блокировать банковские транзакции субъектов, осуществляющих нелегальную деятельность в сфере азартных игр и лотерей; более тесное сотрудничество с Google и Apple по поводу блокирования нелегальных приложений в App Store и Google Play;

более тесное сотрудничество с Google и Apple по поводу блокирования нелегальных приложений в App Store и Google Play; повышение уровня осведомленности граждан о работе рынка азартных игр в Украине для уменьшения негативного восприятия сферы в обществе;

повышение уровня осведомленности граждан о работе рынка азартных игр в Украине для уменьшения негативного восприятия сферы в обществе; улучшение систем профилактики и лечения игровой зависимости, в том числе и путем упрощения технической возможности подачи заявлений о самоограничении;

улучшение систем профилактики и лечения игровой зависимости, в том числе и путем упрощения технической возможности подачи заявлений о самоограничении; повышение интенсивности обмена опытом с национальными регуляторами гемблинга в других странах.

Также в 2021 году, несмотря на достаточно высокую турбулентность, которая сопровождала зарождение и развитие игорного рынка, получилось достичь и высоких финансовых результатов в наполнении госбюджета, в который только от лицензионных платежей поступило более чем 1,7 млрд грн доходов. А если учесть кумулятивный эффект от стимулирования развития смежных отраслей бизнеса, то к этим деньгам можно добавить еще около трех десятков миллиардов гривен, которые попали в местные и государственный бюджеты. Напомню, что в прошлом году на обеспечение работы КРАИЛ из госбюджета было выделено всего 137,5 млн грн, в Госбюджете-2022 на функционирование национального регулятора гемблинга заложено чуть больше 107 млн грн, в то время как доходы от лицензионных платежей, заложенные в бюджете на 2022 год, запланированы на уровне 1,2 млрд грн. Это говорит о продолжении в этом году высокой эффективности работы КРАИЛ, которая принесет доходов в государственный бюджет в несколько раз больше, чем будет потрачено на функционирование самого органа.

Тем не менее, несмотря на все успехи, 2021 год принес и первые разочарования. Они были связаны не столько с функционированием самого рынка, сколько с затягиванием народными депутатами вопроса о принятии системных изменений в налоговое законодательство, призванных урегулировать и унифицировать фискальную нагрузку на рынке азартных игр.

Как справедливо отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, непринятие в прошлом году законопроекта №2713-д вылилось в существенные потери для бюджета, так как вместо многопотокового дохода и от лицензионных платежей и от налога на прибыль, валового игрового дохода и т.д. госбюджет пополнялся исключительно за счет одного источника, а иностранные операторы так и не вошли в Украину. А потому вместо запланированных 7,4 млрд грн в госбюджет поступило около 2 млрд грн.

"Модель налогообложения, которая сегодня действует, не предполагает того, что на рынок приходят новые игроки, и не предусматривает вообще поступления средств в бюджет. То есть когда мы считали 7,4 млрд грн, у нас было желание еще и изменить модель налогообложения. Привлекли бы новых игроков, они покупали бы лицензию и платили налоги. А так получилось, что только те, кто захотели купить лицензию, те и заплатили в бюджет", — отметил глава Минфина в своем интервью "АпострофТВ".

Соответственно, чем быстрее будет принят профильный законопроект №2713-д по налогообложению сектора азартных игр, тем выше вероятность того, что доходы государственного бюджета от легального гемблинга существенно увеличатся благодаря приходу новых игроков, в частности, международных операторов гемблинга на украинский рынок. В свою очередь появление на отечественном рынке крупных западных компаний привлечет и иностранных игроков, которые получат привычный им сервис в Украине и возможность с удовольствием потратить свои деньги не только на игру, но в других заведениях отечественной индустрии развлечений. Таким образом позитивное влияние рынка азартных игр на смежные отрасли только усилится, а бюджеты всех уровней получат дополнительный доход как от иностранных компаний, так и отечественного бизнеса.