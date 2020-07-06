Аграрии призывают Раду снизить НДС до 14% для сельхозотрасли — СМИ

Украинские аграрии поддерживают снижение ставки НДС с 20% до 14% и призывают Верховную Раду как можно скорее рассмотреть соответствующий законопроект №3656.

Об этом сообщают Українські Новини.

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции". Он предусматривает снижение ставки НДС до 14% на КРС, живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных. Некоторые страны ЕС дотируют сельское хозяйство и при этом сохраняют низкие ставки налога на добавленную стоимость на уровне 7 — 11%. В Германии снижение ставки НДС стало составной пакета финансовых стимулов для экономики: с 1 июля и до конца 2020 года ставка налога снижена с 19% до 16%. В Латвии в рамках поддержки фермерства с начала 2018 ггода НДС на фрукты и овощи был снижен с 21% до 5%. Уже за первые полгода количество налогоплательщиков увеличилось на 4%, а оборот средств в овощеводстве и плодоводстве — на 9%.

Аграрии поддерживают эту инициативу, ведь после отмены спецрежима НДС в 2017 году налоговая нагрузка существенно возросла, что привело к уменьшению оборотных средств производителей.

"Когда мы могли накапливать часть НДС на спецсчетах, мы жили с тех средств. Но это решили ликвидировать, мнения фермеров, как всегда, никто и не спрашивал", — возмущается Дмитрий Базиленко, директор ООО "Труд Стольное" (Черниговская обл.).

Он напомнил, что спецрежим в свое время внедряли, чтобы поддержать сельское хозяйство, обанкротившееся из-за общей системы налогообложения: "Все помнят, чем это закончилось. В моем селе почти половина хозяйств закрылись. Не может сельское хозяйство без поддержки. Нигде в мире такого нет, чтобы государство отвернулось от фермера. Снижение ставки НДС — это шаг нам навстречу".

Матвей Палихата, директор ООО "Золотники Агро", из Тернопольщины также поддерживает снижение НДС, ведь это позволит сократить расходы и направить дополнительные средства на обновление техники и развитие хозяйств.

Принятие законопроекта скажется на "тенизации" аграрного производства, которая усилилась после отмены спецрежима. Сейчас до 40% этого рынка находится вне правового поля, а продукция реализуется за наличные.

"Те, кто решил работать честно, оказались в проигрыше. Бизнес "схемщиков" всегда рентабельнее бизнеса, который платит налоги. Вместе со снижением ставки НДС нужно усиливать ответственность, чтобы все работали в равных условиях", — отмечает Палихата.