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В мире 60 минут назад

Авиакомпанию British Airways оштрафовали на $25,8 млн за утечку данных клиентов

Авиакомпания обрабатывала крупные объемы персональных данных, не имея в наличие адекватных мер защиты информации

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Британская авиакомпания British Airways оштрафована на 20 млн фунтов стерлингов ($25,8 млн) в рамках дела об утечке персональных и финансовых данных более 400 тысяч ее пользователей в 2018 году, передает "Интерфакс-Украина".

Как заявило 16 октября Управление комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner's Office, ICO), расследование дела о кибератаке выявило, что "авиакомпания обрабатывала крупные объемы персональных данных, не имея в наличие адекватных мер защиты информации".

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По информации агентства, штраф стал крупнейшим в истории ICO. При этом, сумма штрафа должна была составить 183 млн фунтов, однако регулятор снизил ее, приняв во внимание последствия пандемии коронавируса для British Airways.

"Неспособность компании принять необходимые меры была неприемлемой, и это отразилось на сотнях тысяч людей. Когда организации принимают непродуманные решения, касающиеся персональных данных, это может реально влиять на жизни людей", — заявила директор ICO Элизабет Денхэм.

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В июле этого года British Airways сообщила, что зарезервировала 22 млн евро на выплаты штрафа в связи с утечкой персональных данных.

Акции International Consolidated Airlines, материнской компании British Airways, завершили торги на уровне 95,78 фунта, практически не изменившись по сравнению с предыдущей сессией. С начала этого года их стоимость рухнула на 78%.

Напомним, в 2018 году хакеры украли персональные и финансовые данные пассажиров авиакомпании British Airways.

В частности, авиаперевозчик признал, что злоумышленники украли данные о кредитных картах клиентов, но информацию о поездках или паспортных данных они не похитили.

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