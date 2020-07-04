Политика и экономика 1 час назад

Увольнение Терентьева — одна из лучших инициатив президента, — экс-госуполномоченная АМКУ

Она и вовсе считает, что он достоит тюрьмы

Увольнение Терентьева — одна из лучших инициатив президента, — экс-госуполномоченная АМКУ Увольнение Терентьева — одна из лучших инициатив президента, — экс-госуполномоченная АМКУ

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская назвала увольнение Юрия Терентьева — одним из лучших решений команды президента.

Об этом она написала в Facebook.

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"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять нужно", — написала Загребельская в фейсбук-дисскуссии у шеф-редактора издания Цензор.нет Юрия Бутусова.

Она добавила, что если его уволят (дискуссия происходила еще до голосования в парламенте) то это будет одно из лучших решений Владимира Зеленского.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Терентьева с должности главы АМКУ. 

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