Увольнение Терентьева — одна из лучших инициатив президента, — экс-госуполномоченная АМКУ

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская назвала увольнение Юрия Терентьева — одним из лучших решений команды президента.

Об этом она написала в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять нужно", — написала Загребельская в фейсбук-дисскуссии у шеф-редактора издания Цензор.нет Юрия Бутусова.

Она добавила, что если его уволят (дискуссия происходила еще до голосования в парламенте) то это будет одно из лучших решений Владимира Зеленского.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Терентьева с должности главы АМКУ.