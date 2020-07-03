Политика 1 час назад

Рада уволила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева

Решение поддержали 226 народных депутатов

Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: AgroPolit.com Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: AgroPolit.com
Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: AgroPolit.com

Верховная Рада Украины на заседании 3 июля уволила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Решение поддержали 226 народных депутатов. 

Сам Терентьев на заседании парламента отсутствовал.

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Ранее стало известно, что накануне он написал обращение спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

Фото: Юрий Бутусов / Facebook

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Напомним, ранее о возможной отставке Терентьева сообщило агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник в правительстве. Также об этом заявлял и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов — мол, 1 июля 2020 года, Зеленский на совещании заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенного на табачного монополиста, компанию "Тэдис", штрафа в 6,5 млрд грн.

Якобы это решение "ударило по мощному лоббисту Борису Кауфману", которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса", ведь штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021 году, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.

Журналист добавил, что вопрос об отставке Юрия Терентьева вскоре будет рассматривать Верховная Рада, а также предположил, что на место главы Антимонопольного комитета претендуют первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.

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