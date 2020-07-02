Политика и экономика 30 минут назад

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев отозвал заявление о своей отставке — СМИ

Руководитель АМКУ якобы написал обращение спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову

Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: pravo.ua Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: pravo.ua
Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: pravo.ua

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал обращение спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Об этом рассказал главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов в Facebook, прикрепив к своему посту соответствующее фото с заявлением.

"Отзываю ранее поданное заявление об отставке. Прошу не рассматривать его и не вносить в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильного комитета", — якобы написал Терентьев.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Фото: Юрий Бутусов / Facebook

По словам Бутусова, заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением Владимира Зеленского. "Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ", — говорит журналист.

Напомним, ранее о возможной отставке Терентьева сообщило агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник в правительстве. Также об этом заявлял и Бутусов — мол, 1 июля 2020 года, Зеленский на совещании заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенного на табачного монополиста, компанию "Тэдис", штрафа в 6,5 млрд грн.

Якобы это решение "ударило по мощному лоббисту Борису Кауфману", которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса", ведь штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.

Читайте также:
Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ

Журналист писал, что вопрос об отставке Юрия Терентьева вскоре будет рассматривать Верховная Рада, а также предположил, что на место главы Антимонопольного комитета претендуют первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.

Отметим, срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд
Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд
Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ
Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ
В Раду внесено постановление об отставке Смолия с должности председателя НБУ
В Раду внесено постановление об отставке Смолия с должности председателя НБУ
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская

  3. Стала известна возможная кандидатура на пост главы НБУ

  4. В Минздраве пояснили, что делать в случае отказа в бесплатном тесте на COVID-19

  5. Дело Порошенко: избирая меру пресечения, суд объявил перерыв до 8 июля

Загрузка...