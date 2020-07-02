Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев отозвал заявление о своей отставке — СМИ

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал обращение спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Об этом рассказал главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов в Facebook, прикрепив к своему посту соответствующее фото с заявлением.

"Отзываю ранее поданное заявление об отставке. Прошу не рассматривать его и не вносить в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильного комитета", — якобы написал Терентьев.

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Фото: Юрий Бутусов / Facebook

По словам Бутусова, заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением Владимира Зеленского. "Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ", — говорит журналист.

Напомним, ранее о возможной отставке Терентьева сообщило агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник в правительстве. Также об этом заявлял и Бутусов — мол, 1 июля 2020 года, Зеленский на совещании заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенного на табачного монополиста, компанию "Тэдис", штрафа в 6,5 млрд грн.

Якобы это решение "ударило по мощному лоббисту Борису Кауфману", которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса", ведь штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.

Журналист писал, что вопрос об отставке Юрия Терентьева вскоре будет рассматривать Верховная Рада, а также предположил, что на место главы Антимонопольного комитета претендуют первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.

Отметим, срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет.