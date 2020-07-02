Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев может уйти в отставку. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник в правительстве.

По данным источника, возник конфликт, результатом которого и стало соответствующее заявление, однако остается вероятность, что пока дело ограничится только этим. На момент выхода новости глава АМКУ не прокомментировал эту информацию.

При этом ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил на своей странице в Facebook, что в среду, 1 июля 2020 года, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенного на табачного монополиста, компанию "Тэдис", штрафа в 6,5 млрд грн.

Якобы это решение "ударило по мощному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса".

"Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021, а сам Тедис был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", — рассказал Бутусов.

Журналист добавил, что вопрос об отставке Юрия Терентьева вскоре будет рассматривать Верховная Рада, а также предположил, что на место главы Антимонопольного комитета претендуют первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.

Напомним, в середине сентября 2019 года Зеленский сообщил, что глава АМКУ Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее. "Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМКУ", — сказал тогда глава государства.

Срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет, но глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения преступления, по состоянию здоровья или по своему желанию.