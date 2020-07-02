Политика и экономика 50 минут назад

Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ

По слухам, на место руководителя АМКУ претендуют первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора

Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: AgroPolit.com Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: AgroPolit.com
Глава АМКУ Юрий Терентьев. Фото: AgroPolit.com

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев может уйти в отставку. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник в правительстве.

По данным источника, возник конфликт, результатом которого и стало соответствующее заявление, однако остается вероятность, что пока дело ограничится только этим. На момент выхода новости глава АМКУ не прокомментировал эту информацию.

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При этом ранее главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил на своей странице в Facebook, что в среду, 1 июля 2020 года, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенного на табачного монополиста, компанию "Тэдис", штрафа в 6,5 млрд грн.

Якобы это решение "ударило по мощному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса".

"Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021, а сам Тедис был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании", — рассказал Бутусов.

Журналист добавил, что вопрос об отставке Юрия Терентьева вскоре будет рассматривать Верховная Рада, а также предположил, что на место главы Антимонопольного комитета претендуют первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.

Напомним, в середине сентября 2019 года Зеленский сообщил, что глава АМКУ Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее. "Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМКУ", — сказал тогда глава государства.

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Срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет, но глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения преступления, по состоянию здоровья или по своему желанию.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Интерфакс-Украина

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