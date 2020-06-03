АМКУ обвинил ДТЭК в злоупотреблениях на "Бурштынском острове"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершил стадию сбора и анализа доказательств по делу о злоупотреблениях акционерным обществом "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в зоне "Бурштынского энергоострова".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, компаниям-ответчикам направлено представление о предварительных выводах — юридический документ, который описывает собранные Комитетом доказательства и дает возможность фигурантам дела подготовиться к заседанию Комитета, где будет рассматриваться этот вопрос.

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Напомним, в октябре прошлого года АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения компанией "ДТЭК Западэнерго" из энергохолдинга Рината Ахметова законодательства о защите экономической конкуренции.

По информации Антимонопольного комитета, группа ДТЭК в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в июле — октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки в торговой зоне Бурштынской ТЭС.

В частности, как заявили в АМКУ, с конца июля 2019 года "ДТЭК Западэнерго" уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

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В этот же период "ДТЭК Западэнерго" устанавливал на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

"Такие действия ответчика были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением", — отмечают в АМКУ.

В комитете добавили, что конкуренцию ПАО "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

"Однако ООО "Д. Трейдинг", которое входит в ту же группу ДТЭК, выкупало большую часть пропускной способности направлению Словакия — Украина, что ограничивало импорт. То есть, "ДТЭК Западэнерго" мог диктовать свои условия всему рынку", — заявили в ведомстве.

У "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" есть месяц на формирование своей позиции защиты. После этого Комитет назначит заседание, на котором дело будет рассмотрено с участием ответчиков.

В случае принятия АМКУ решения, которое подтвердит нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением, на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год.

В свою очередь, в ДТЭК заявили, что информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове, которая была обнародована на сайте НКРЭКУ, недостоверна.

Холдинг потребовал от НКРЭКУ обнародовать на сайте Регулятора мониторинг рынка, на который они ссылаются. А также привлечь к оценке ситуации в "Бурштынском энергоострове" независимых европейских экспертов.

В ноябре компания ДТЭК заявила о необходимости ограничивать работу Бурштынской теплоэлектростанции из-за импорта электрической энергии из России и Беларуси.

После этого АМКУ обязал принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской ТЭС, что может привести к созданию дефицита электроэнергии в западных регионах Украины.

"Бурштынский энергоостров" — это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Исторически сложилось, что эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от "материковой" Украины.