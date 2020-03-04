Европейцы помогут расследовать злоупотребления ДТЭК на Бурштынском энергоострове

Секретариат Европейского энергетического сообщества (СЕЭС) будет сотрудничать с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в расследовании вероятного злоупотребления монопольным положением компании ДТЭК Рината Ахметова на Бурштынском энергоострове.

Как сообщает пресс-служба СЕЭС, в Секретариат поступила жалоба на злоупотребление доминирующим положением на Бурштынском энергоострове со стороны крупнейшего частного производителя электроэнергии в Украине ДТЭК.

"Предположительно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии на Бурштынский энергоостров, не используя присвоенные ему трансграничные пропускные способности. Тем самым компания создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, и в то же время предлагает больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше", — говорится в сообщении.

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В СЕЭС отмечают, что поскольку Антимонопольный комитет расследует аналогичное поведение компании, ведомство согласилось сотрудничать с Секретариатом по этому делу.

Бурштынский энергоостров расположен в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Основной источник питания — Бурштынская теплоэлектростанция (ДТЭК Западэнерго).

Энергоостров присоединен к электросетям стран ЕС и работает синхронно с энергосистемой Европы. С Бурштынского энергоострова Украина экспортирует электроэнергию за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что компания "ДТЭК" не поставляет дешевую электроэнергию из Европы в западные регионы Украины, заставляя франковцев, львовян и закарпатцев покупать на треть дороже, чем остальные украинцы.

В октябре АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения компанией "ДТЭК Западэнерго" из энергохолдинга Рината Ахметова законодательства о защите экономической конкуренции.

В свою очередь, в ДТЭК заявили, что информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове, которая была обнародована на сайте НКРЭКУ, недостоверна.

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Холдинг потребовал от НКРЭКУ обнародовать на сайте Регулятора мониторинг рынка, на который они ссылаются. А также привлечь к оценке ситуации в Бурштынском энергоострове независимых европейских экспертов.

В ноябре компания ДТЭК заявила о необходимости ограничивать работу Бурштынской теплоэлектростанции из-за импорта электрической энергии из России и Беларуси.

После этого АМКУ обязал принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской ТЭС, что может привести к созданию дефицита электроэнергии в западных регионах Украины.