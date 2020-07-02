Глава АМКУ Терентьев пытается идти на попятную и сохранить свое кресло любой ценой — СМИ

Все последние годы глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев занимался ручным управлением, раздавая команды, кому и чем заниматься и на какие компании вести охоту от имени АМКУ. Об этом пишет издание "УНН".

"Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев — один из немногих чиновников, сумевших сохранить должность с 2015 года, но, к сожалению, видимых изменений в работе АМКУ не произошло, — пишет издание. — В своих интервью Терентьев фактически признает: системы в работе АМКУ нет, и он не видит необходимости в создании такой системы. А, значит, нет и прозрачного механизма выбора Антимонопольным комитетом дел для рассмотрения".

По информации издания, по каким-то своим соображениям АМКУ обращает внимание на те или иные сектора экономики, оставляя без внимания другие.

"Фактически все эти годы Терентьев занимается ручным управлением, раздавая команды, кому и чем заниматься и на какие компании вести охоту от имени АМКУ. Какими-то делами под управлением Терентьева занимались с особым азартом, в то время как другие отрасли оставались в серой зоне. Антимонопольный комитет превратился из регулятора конкуренции в мощного административного игрока, чьи действия способны влиять на судьбу целых отраслей экономики. Или — не влиять. Даже если в процессе реализации такого подхода тот или иной монополист будет заслуженно наказан, подобная политика не имеет ничего общего с системной и современной антимонопольной политикой государства", — отмечают в "УНН".

Именно с этим, пишет издание, и связано решение Президента Украины Владимира Зеленского уволить старого главу АМКУ Терентьева, который самостоятельно написал заявление, однако на данный момент, по данным СМИ, пытается идти на попятную и сохранить свое кресло любой ценой. Тем не менее финальное слово в этом вопросе остается за президентом и Верховной радой.

Напомним, как уже сообщалось, по информации СМИ, в среду, 1 июля 2020 года, президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил Юрия Терентьева написать заявление об отставке из-за наложенного на табачного монополиста, компанию "Тэдис", штрафа в 6,5 млрд грн. Однако позже глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал обращение спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.