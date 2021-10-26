"Фридом Финанс Украина" за 1 день реализовала облигаций на сумму 100 млн гривен

Инвестиционная компания "Фридом Финанс Украина" стала андеррайтером размещения облигаций компании "ЭСКА Капитал" и за сутки разместила их облигации серии D на сумму 100 млн гривен.

Об этом сообщают Українські Новини.

Первичные и вторичные размещения акций и облигаций — это способ для компаний привлечь долговой капитал для своего развития и масштабирования, получить доступ к большому количеству инвесторов, подтвердить прозрачность бизнеса и укрепить деловую репутацию.

Во "Фридом Финанс Украина" говорят, что все больше эмитентов готовы привлекать капитал через инструменты фондового рынка, поэтому инвестиционная компания получила лицензию андеррайтера.

Компания "ЭСКА Капитал" — лидер украинского рынка лизинга в сегменте финансирования малого и среднего бизнеса. Компания "Фридом Финанс Украина" как андеррайтер поставила перед собой амбициозную задачу — разместить выпуск среди широкого круга инвесторов. Им предложили купить на первичном рынке ценные бумаги из нового выпуска с первоначальной простой доходностью на уровне 16% годовых. Предложение было особенно выгодным, если учесть, что на вторичном рынке она может снизиться до 14,5-15% годовых. Инвестиционной компании удалось заполнить книгу заявок за несколько недель до проведения размещения.

"Для "Фридом Финанс Украина" дебютное участие в качестве андеррайтера в первичном размещении облигаций "ЭСКА Капитал" — это шаг к развитию нашего фондового рынка. Сейчас в Украине проводят 1-2 публичных размещения в год, поэтому мы с радостью присоединились к предложению от одного из самых быстрорастущих эмитентов. Силами командной работы "Фридом Финанс Украина", при участии коллег из АО "Фридом Финанс" (Казахстан), андеррайтер совместно с эмитентом организовали открытое размещение облигаций путем проведения аукциона на АО "Украинская биржа", — подытожила генеральный директор "Фридом Финанс Украина" Марина Бартошек.

Сейчас украинский фондовый рынок считают малоликвидным, но это размещение показывает нескрываемый интерес бизнеса и рядовых граждан к ценным бумагам. А если спрос есть, то должно быть и предложение. Привлеченные инвестиции компания направит на финансирование лизинговых сделок для малого и среднего бизнеса. Всего инвесторам предложили 100 000 бумаг номинальной стоимостью 1000 грн/шт. Общий объем выпуска составил 100 млн грн, и самое удивительное то, что все облигации раскупили за один день.

"Мы завершили размещение облигации серий В и С в начале года. Следующий выпуск планировали не раньше, чем через год или два. Но спрос не угасал. Мы ежемесячно получаем от 15 звонков с просьбой купить бумаг еще на 100 тыс. грн. Это только от физлиц. Запрос от институциональных инвесторов был еще выше, поэтому по их просьбе мы организовали внеплановый выпуск серии D. Нашей целью стало размещение за один день", — отметил СЕО "ЭСКА Капитал" и соучредитель Safra Finance Антон Дядюра.

"Очень рады, что у нас получилась success story с размещением за 1 день, ведь такого на фондовом рынке Украины еще не было. Мы создали прецедент, чтобы показать, что фондовый рынок не мертв и не в состоянии нокаута, а живой, и сумму в 100 млн грн можно поднять за день", — добавил Сергей Васьков, соучредитель "ЭСКА Капитал" и Safra Finance.

Корпоративные облигации серии D разместили на АО "Украинская биржа". "Фридом Финанс Украина" как андеррайтер обеспечила подготовку проспекта эмиссии, соблюдение всех процедур, быстрое заключение сделок и маркетинговую поддержку эмитента до и после выхода на биржу.

"Размещение прошло очень успешно и очень быстро. Пока я, как физлицо, собирался подать заявку на покупку небольшого количества облигаций, все разобрали. Эмитента можно только поздравить — андеррайтер поработал эффективно. В общем, можно сказать, что рынок корпоративных облигаций постепенно набирает обороты, что не может не радовать", — подытожил Алексей Сухоруков, директор по развитию бизнеса Украинской биржи.