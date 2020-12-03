Гривня укрепилась, но аналитики уверены — курс упадет

За вчерашний день, 2 декабря, курс доллара на межбанковских торгах скатился с утренних 28,47/28,49 до 28,30/28,32 грн/доллар к концу сессии.

"Вчера на межбанке гривня достаточно сильно укрепилась (на 17 копеек — Delo.ua) относительно доллара США. Основные продавцы ждали нерезидентов с покупками, но те так и не появились. НБУ тоже не стал выкупать "излишки" валюты, что привело к весомому перевесу предложения над спросом", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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В целом ситуацию на рынке аналитик RoboForex видит так: "В Украине отменили "карантин выходного дня". Согласно предварительным оценкам, потери от его введения составили около 0,2% от ВВП. Однако правительство все же планирует ввести полный локдаун, но пока еще не определилось с его датой. Деньги от МВФ в текущем году вряд ли поступят, поэтому Украина до 15 декабря планирует выйти на внешние рынки для привлечения краткосрочных займов. Всего планируется занять свыше 1 млрд долларов США. НБУ старается "экономно" использовать существующие резервы: в ноябре на поддержание курса национальной валюты было потрачено лишь 29 млн долларов США (для сравнения: в марте на эти цели ушло более 2 млрд долларов). Поэтому после второго за текущий год секвестра бюджетных расходов финансирование получат только защищенные статьи. Давление на курс национальной валюты в таких условиях будет сохраняться до конца текущего года".

В течение недели по курсу доллара США против гривни Гойлов ожидает коррекции к уровню 28,50 грн/доллар. "Евро к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,30 грн/евро", — отмечает он.

Тем временем, 3 декабря, по сравнению со вчерашним днем, 2 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 12 копеек — с 28,5583 грн/доллар до 28,4367 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 3 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,4367 грн;

✅ 1 евро — 34,316 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,7108 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,9161 грн.

На межбанковском валютном рынке 3 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке и в продаже снизился на 3 копейки. 2 декабря торги закрылись на уровне 28,30/28,32 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,27/28,29 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже вырос почти на 8 копеек. 3 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,26/34,28 грн за евро. 2 декабря закрылись на уровне 34,18/34,21 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,18-28,40 грн/доллар, по евро — 34,05-34,40 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,38 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,49 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,50/28,57 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 12 копеек, в продаже — на 8 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,10/34,30 грн/евро. По сравнению со средой курс евро в покупке вырос на 7 копеек, в продаже — не изменился. 2 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,03/34,30 грн/евро.