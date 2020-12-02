"Нужно следить за нерезидентами", — аналитики называют угрозы для курса гривни

В среду, 2 декабря курс гривни, по мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, будет продолжать тестировать уровень 28,5 гривен за доллар.

"Такая динамика наблюдается, несмотря на заявления Нацбанка Украины о том, что в случае введения экономических ограничений из-за коронавируса падение экономики страны по итогам текущего года может составить 5-6%. Если же карантинные ограничения будут более мягкими, то падение, по мнению представителей финансового регулятора, составит 4-5%. При этом "карантин выходного дня" в ноябре, который действовал с 14 по 30 ноября, уже привел к ухудшению показателей экономики страны на 0,2%", — говорит он в комментарии Delo.ua.

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Также, по словам Шевчишина, нужно следить за нерезидентами, которые накануне выводили дивиденды. "Если сегодня нерезиденты возобновят выход, гривня будет себя чувствовать неуверенно", — отмечает он.

Размещение ОВГЗ Минфином на аукционе 1 декабря, с точки зрения руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, не дало импульса для оптимизма. "Спрос оказался низким, и был сосредоточен в краткосрочных бумагах. При этом ставки преимущественно продолжили расти", — говорит Шевчишин.

Отметим, 1 декабря Минфин предлагал к покупке инвесторам гривневые облигации сроком обращения 91, 329 и 1064 дня. Их размещение принесло в госбюджет 2 663,511 млн грн. ОВГЗ со сроком обращения 91 день — 1,96 млрд грн под 9,89% годовых, со сроком обращения 329 дней — 531,642 млн грн под 10,93% годовых, со сроком обращения 1 064 дня — 171,722 млн грн под 11,62% годовых.

"Вероятно, в ближайшее время гривня останется в диапазоне 28,5-28,6 гривен за доллар в ожидании новых драйверов движения", — прогнозирует Шевчишин.

Тем временем, 2 декабря, по сравнению со вчерашним днем, вторником, 1 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 6 копеек — с 28,4962 грн/доллар до 28,5583 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 2 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,5583 грн;

✅ 1 евро — 34,2157 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,5683 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,0768 грн.

На межбанковском валютном рынке 2 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке и в продаже снизился на 4 копейки. 1 декабря торги закрылись на уровне 28,51/28,53 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,47/28,49 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 17 копеек. 2 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,36/34,38 грн за евро. 1 декабря закрылись на уровне 34,19/34,21 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,40-28,58 грн/доллар, по евро — 34,20-34,55 грн/евро.

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На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,50 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,57 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,47/28,52 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 3 копейки, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,03/34,30 грн/евро. По сравнению со вторником, курс евро в покупке вырос на 13 копеек, в продаже — на 30 копеек. 1 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,90/34,00 грн/евро.