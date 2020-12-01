Игроки валютного рынка ждут решения Кабмина о локдауне

Активность на межбанковском валютном рынке в последний день осени проявлялась только в первой половине дня. Нацбанк на торги не выходил.

Сегодня, 1 декабря, рынок будет следить за проведением аукциона по ОВГЗ. Минфин предложил к покупке инвесторам гривневые облигации сроком обращения 91,329 и 1064 дня. Повышение доходности по ОВГЗ — по результатам прошедшего 24 ноября аукциона превысила 10% по всей кривой доходности — вернуло интерес к украинским государственным ценным бумагам как банков, так и нерезидентов. К примеру, последние, согласно данным НБУ, увеличили за последнюю неделю ноября объем ОВГЗ на 0,18 млрд гривен. По состоянию на 30 ноября, портфель нерезидентов оценивается в 75,36 млрд гривен.

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Вместе с этим на рынок валют продолжает давить ожидание решения со стороны государства о введении полного локдауна.

Тем временем, 1 декабря, по сравнению с последним днем осени, понедельником, 30 ноября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 3 копейки — с 28,4681 до 28,4962 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 1 декабря:

✅ 1 доллар США — 28,4962 грн;

✅ 1 евро — 34,1456 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,4893 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,0011 грн.

На межбанковском валютном рынке 1 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже вырос на 1 копейку. 30 ноября торги закрылись на уровне 28,49/28,51 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,50/28,52 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 6 копеек, в продаже — на 5 копеек. 1 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,11/34,14 грн за евро. 30 ноября закрылись на уровне 34,17/34,19 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах 1 декабря будет 28,40-28,65 грн/доллар, по евро — 33,90-34,35 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,47 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,52 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,48/28,52 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 1 копейку, в продаже — не изменился.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,90/34,00 грн/евро. По сравнению с понедельником. курс евро в покупке вырос на 3 копейки, в продаже — на 5 копеек. 30 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,87/33,95 грн/евро.