Инвестиционное кредитование: как это работает и на что берут деньги у банка

Государственные программы наряду с программами отдельных банков, при поддержке Нацбанка, делают в последнее время инвесткредитование все более привлекательным для бизнеса. Сейчас взять инвестиционный кредит бизнесу гораздо легче, чем еще несколько лет тому назад. Условия — лучше, чем когда-либо.

Важную роль в улучшении привлекательности инвесткредитования сыграло введение Нацбанком в марте прошлого года долгосрочного рефинансирования для банков, подкрепленного низкой учетной ставкой на уровне 6%, что позволило банкам снижать процентные ставки по инвестиционным кредитам.

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"В 2020 году мы несколько раз снижали ставки кредитования, и делали это на пожелания клиентов. Мы работаем с клиентским опытом и перед тем, как, например, что-то менять, спрашиваем наших клиентов, как было бы удобнее", — рассказывают в ПриватБанке Delo.ua.

Примечательно, что рост учетной ставки НБУ в 2021 году до 8,5% не стал поводом для клиентоориентированных банков ухудшать условия по инвесткредитованию — ставки по кредитам вслед за ставкой НБУ они не поднимали. Более того, искали партнеров и запускали партнерские программы, которые делали инвестиционное кредитование еще более выгодным для бизнеса.

Так, например, сегодня в ПриватБанке можно оформить инвестиционный кредит — капитальное кредитование на срок до 60 месяцев, имеющиеся партнерские программы по которому дают возможность приобрести транспорт, с/х технику и т.п. по ставке от 0,01%, на сумму до 10 млн гривен.

Удобной для бизнеса является и предлагаемая ПриватБанком возобновляемая кредитная линия на оборотные средства, которая предполагает возможность многоразового использования кредитных средств в рамках установленного лимита — до 3 млн гривен. Проценты насчитываются только на использованную сумму линии. Ставку и период погашения в банке предлагают на выбор: 90 дней — 13%, 180 дней — 14%, 270 дней — 15%.

Должны помочь развитию инвестиционного кредитования и заявленные в конце августа 2021 года министром финансов Сергеем Марченко намерения Минфина сделать программу "5-7-9" инвестиционной. "Очень важно переформатировать нашу кредитную программу "5-7-9" так, чтобы основная часть кредитов шла на инвестиции в основной капитал. Сфокусировать "5-7-9" на инвестиционных целях", — рассказал министр.

На это время в рамках "5-7-9" уже запущены пилотные программы по кредитованию инвестиционных проектов. Так, в начале сентября во Львове Фонд развития предпринимательства (ФРП) презентовал пилотную программу, позволяющую предпринимателям взять инвестиционные займы под 0% годовых. Чтобы воспользоваться кредитом для развития своего дела, владельцам микро-, малого и среднего бизнеса нужно успешно реализовывать свои проекты и создавать новые рабочие места. Участие в проекте, по словам исполнительного директора ФРП Андрея Гапона, принимают 37 банков. По планам чиновников, этот проект должен сделать инветкредитование более привлекательным для бизнеса, увеличить долю кредитов на инвестиционные цели в общем портфеле банков, а заодно и увеличить долю общих инвестиций в украинскую экономику.

По данным Минфина, на конец августа 2021 года с начала старта программы в феврале 2020 года банки выдали по "5-7-9" почти 23,5 тысячи кредитов на общую сумму 58,8 млрд грн, из которых 30,9 млрд грн — антикризисные кредиты, 20,8 млрд грн — рефинансирование ранее полученных займов и только 7 млрд грн — кредиты на инвестиционные цели.

Наиболее активным в программе "5-7-9" по выдаче инвесткредитов в ФРП называют ПриватБанк. Согласно статистике ФРП ПриватБанк по состоянию на 9 сентября по программе доступных кредитов "5-7-9%" выдал для инвестиционных целей 1,684 млрд гривен. В пятерку лидеров по размеру кредитного портфеля, выданного по программе "5-7-9" на инвестиционные цели на эту дату, также вошли Укргазбанк (1,546 млрд грн), Ощадбанк (1,426 млрд грн), Райффайзен Банк (395 млн грн) и Кредобанк (381 млн грн).

По состоянию на конец сентября 2021 года ПриватБанк, исходя из статистики самого банка, улучшил свои показатели по программе "5-7-9". На инвестиционные цели уже выдано 1,804 млрд гривен. Это 31,1% из структуры кредитов по программе "5-7-9". В структуре портфеля кредитов ПриватБанка для клиентов сегмента микро- кредиты на инвестцели занимают 36%.

Наиболее популярными инвестиционными целями своих клиентов в ПриватБанке называют покупку нового оборудования, с/х техники, авто. Наименьшая по доле — бизнес-ипотека (кредитование недвижимости для коммерческих целей).

В целом интерес к программе инвестиционного кредитования ПриватБанка (была запущена в 2018 году), как говорят в самом банке, проявляют клиенты разных сегментов бизнеса. Основное — это сельское хозяйство (46,5% кредитного портфеля), оптовая торговля (16,6%), промышленность (6,9%), строительство (5,5%), агро (4,5%), транспортные услуги (4,5%).

К самим заемщикам по программе инвестиционного кредитования и к их потребностям банкиры склонны прислушиваться и идти навстречу. Так, с момента начала карантина в ПриватБанке сразу запустили кредитные каникулы для своих клиентов.

Сейчас для того, чтобы сделать инвесткредитование для бизнеса еще более привлекательным, в ПриватБанке развивают программу партнерских взаимоотношений, делают условия кредитования более лояльными, работают с клиентским опытом, совершенствуют бизнес-процессы. Свой главной целью в ПриватБанке видят сокращение таймингов выдачи любого вида кредита до нескольких дней и запуск возможности авторешения по всем видам кредитования, что позволит клиентам получать ответ банка о предоставлении финансирования в онлайне.