Юрий Голик показал лица людей, которые физически реализуют "Большую стройку " Президента

Благодаря Национальной программе "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

В Facebook Юрия Голика опубликованы фото работников, которые своим трудом непосредственно воплощают в жизнь президентскую программу. Именно эти люди являются лицами "Большой стройки " и, несмотря на карантин, каждый день продолжают строительство в Украине сотен детских садов, школ, стадионов и тысяч километров дорог.

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Так, например, Иван Батечко ремонтирует в Киевской области трассу М-01 Киев — Чернигов.

Сергей Бражник задействован в ремонте трассы Н-08 Борисполь — Днепр — Мариуполь в Черкасской области.

Александр Гиньковский — человек, который своими руками ремонтирует трассу Н-30 Васильевка-Бердянск в Запорожской области. Работы там ведутся круглосуточно.

Ранее Юрий Голик показал карту Украины, на которой отмечены сотни инфраструктурных проектов, строительство которых началось 1 марта. "Большая стройка" включает в себя строительство и капитальный ремонт 4 000 км дорог "Укравтодора", 2 500 км дорог, которые находятся на балансах ОГА и местных советов, 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений со всем оборудованием в опорных больницах, 422 амбулатории.

На строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.