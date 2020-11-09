Экономика 40 минут назад

Кабмин предлагает передать местным общинам в 2021 году 490 общежитий

Финансирование программы хотят переложить, в основном, на местные власти

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров предлагает Верховной Раде утвердить общегосударственную целевую программу передачи общежитий в собственность местных общин на 2021 год. Соответствующий законопроект №4325 правительство внесло в парламент 5 ноября.

Документом предполагается передать в собственность территориальных общин 490 общежитий, в том числе 271 государственной собственности и 219 включенных в уставные капиталы предприятий.

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По мнению инициатора документа — Министерства развития общин и территорий — принятие программы позволит почти 70 тысячам жителей общежитий, не имеющих возможности самостоятельно купить или построить собственное жилье, приватизировать занимаемые ими квартиры.

Проект закона предусматривает мероприятия по восстановлению документации на общежития, определение и благоустройство их придомовых территорий, капитальный ремонт, компенсацию субъектам хозяйствования, созданным в процессе приватизации, в уставные капиталы которых включены общежития, за передачу общежитий в собственность территориальных общин.

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В целом реализация программы требует почти 1,27 млрд грн. Предполагается, что расходы будут финансироваться как из государственного (244,7 млн грн), так и из местных (1 026,9 млн грн) бюджетов. В частности, средства на восстановление документации на общежития, определение и благоустройство их территорий, капитальный ремонт должны быть предусмотрены органами местного самоуправления в местном бюджете.

При этом правительственный законопроект предполагает изменение пункта 3 статьи 1 закона об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий, которым исключается возможность приватизации жилых помещений в общежитиях учебных заведений, государственных учреждений культуры, а также в общежитиях силовых структур.

В частности, это касается общежитий Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, разведывательного органа Министерства обороны и других воинских формирований, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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