Комиссия по азартным играм: в чем ее значимость?

На прошлой неделе, 16 октября, в Кабинете министров провели собеседования с кандидатами на замещение вакансий Комиссии по азартным играм. Уже вчера, 21 октября было объявлено о том, что Кабинет министров назначил главу Комиссии по азартным играм — Ивана Рудого — и двух из шести членов: Елену Водолажко и Евгения Гетьмана. В чем значимость этого процесса?

В августе президент подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", возвращающий игорный бизнес в Украине в легальное правовое поле. А уже буквально через месяц Кабмин приняо Постановление №891 от 23 сентября 2020 года "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей", которое регламентирует создание национального регулятора игорного бизнеса и определяет порядок наделения его полномочиями. По сути, это стало вторым реальным шагом в создании легального игорного рынка.

Основными задачами создаваемого национального регулятора игорного бизнеса (далее — Комиссии) являются:

реализация государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр;

реализация государственной политики в лотерейной сфере;

осуществление государственного надзора (контроля) за рынком азартных игр, а также в лотерейной сфере.

Проще говоря, Комиссия должна будет заниматься:

созданием благоприятных организационных и экономических условий для привлечения инвестиций в сферу организации и проведения азартных игр;

выдачей лицензий на ведение хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и аннулированием лицензий в порядке, установленном Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"

формированием и ведением лицензионного реестра;

рассмотрением, проверкой и внесением сведений о физических лицах, в отношении которых имеются ограничения в посещении игорных заведений и участия в азартных играх, в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и / или участие в азартных играх;

утверждением перечня, формы и порядка представления отчетности организаторами азартных игр и рассмотрением таких отчетов;

определением принципов ответственной игры;

установлением порядка проведения инспектирования игрового оборудования;

осуществлением мер по предотвращению и выявлению нарушений законодательства в сфере организации и проведения азартных игр;

организацией и осуществлением государственного контроля за организацией и проведением азартных игр;

проведением плановых, внеплановых и фактических проверок, в том числе методом контрольных закупок;

осуществлением администрирования Государственной системы онлайн-мониторинга;

наложением штрафных санкций на операторов за несоблюдение норм законодательства.

В данный момент продолжается формирование Комиссии: четырех из шести членов Регулятора будут выбирать в ходе дополнительного конкурса, ход которого уже вызвал немало критики.

В частности, есть момент, который настораживает парламентариев и будущих операторов игорного рынка: в требованиях к кандидатам не было требования работы в игорном бизнесе или в смежных отраслях, то есть в Комиссию могут попасть не специалисты отрасли. Для эффективной работы регулятора в нем необходимо такое сочетание навыков, которые бы показали и опыт работы в отрасли игорного бизнеса, и опыт государственной службы. При этом не обязательно, чтобы такой опыт сочетался в лице одного кандидата. Вполне хватило бы наличия баланса в составе Комиссии как экспертов отрасли, так и профессиональных чиновников. Подобный "микс" гарантировал бы высокий уровень объективности и эффективности регулятора.

Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что куратор реформы игорного рынка в Офисе Президента (далее — ОП) Борис Баум заявил на своей странице в Facebook, что снимает свою кандидатуру с конкурса на пост главы Комиссии по регулированию рынка азартных игр.

Правда, как гласит народная мудрость "обіцянка-цяцянка — дурневі радість" и то, что достаточно одиозный "куратор" снял свою кандидатуру, не говорит о том, что он "выпадет" из процесса регулирования рынка азартных игр. Как минимум потому, что Баум является членом Рабочей группы при Кабмине и продолжит влиять на процесс отбора кадров. Да и из ОП он также никуда не уходит.

Кроме того, если судить по его посту, то и он сам никуда не собирается "исчезать". Потому как после слов о том, что "я снимаю свою кандидатуру с конкурса и больше не претендую на руководство Комиссией по регулированию рынка азартных игр", он тут же пишет: "Как гражданин и большой фанат Украины, я продолжу тут работать, платить налоги, инвестировать свои силы и знания в развитие страны, буду консультировать Офис президента по игорной реформе и привлечению инвестиций в отрасль".

Впрочем, без национального регулятора игорный бизнес не обходится практически нигде в мире. Потому Комиссия и ее деятельность важны для рынка азартных игр. Однако, учитывая тот факт, что в ее состав вероятно войдет не так много отраслевых специалистов, то и бизнес, и общественность должны иметь возможность прямой коммуникации с членами национального регулятора. Например, в формате общественного совета при Комиссии.