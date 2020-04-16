Кредобанк вводит кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса

Кредобанк вводит программу кредитных каникул для клиентов малого и среднего бизнеса в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. В рамках программ заемщики имеют возможность отсрочить часть платежей по кредитам на срок от 3-х месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Предложение по программе дает возможность отсрочить погашение основной суммы долга по кредиту на 3 месяца с переносом отсроченной суммы равными частями на следующие месяцы после завершения каникул. Если до истечения срока действия кредита осталось менее 6 месяцев, банк может рассмотреть возможность продления срока действия кредитного договора на срок до 12 месяцев с планируемой даты окончательного погашения с применением отсрочки уплаты основной суммы долга.

Для участия заемщик должен представить банку заявку, информацию о текущем состоянии хозяйственной деятельности предприятия и справку об актуальных учредительные документы и органы управления.

В случае продления срока действия кредита, банком будут востребованы также дополнительные документы. Документы можно подать без визита в отделение банка в электронном виде, показав их квалифицированным электронной подписью или в отсканированном виде.

Кредитные каникулы не распространяются на уплату процентов за пользование кредитными средствами, а также предоставляются на индивидуальной основе.

Напомним, что с 28 апреля НБУ ужесточает требования к денежным переводам.