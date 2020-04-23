Общество 20 минут назад

Молчанова и Туменас из Stolitsa Group избегают допросов по делу о землях Пущи-Водицы — СМИ

Руководители компании Владислава Молчанова и Раймонд Туменас проигнорировали поветски на допрос в полицию

Молчанова и Туменас из Stolitsa Group избегают допросов по делу о землях Пущи-Водицы — СМИ Молчанова и Туменас из Stolitsa Group избегают допросов по делу о землях Пущи-Водицы — СМИ
Владислава Молчанова

Топ-менеджеры компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймонд Туменас не явились на допрос к старшему следователю Национальной полиции Украины в деле о землях в Пуще-Водице. 

Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. 

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По какой причине вызванные на допрос руководители компании на нем не появились — неизвестно. Учредители Stolitsa Group были приглашены на 16 апреля 2020 года соответствующими повестками для проведения допроса в качестве свидетелй в уголовном производстве №12019000000001057. 

Данное производство расследуется в рамках дела о незаконном переходе сельскохозяйственных земель государственного предприятия "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний. Производство открыто по части 5 статьи 191 (Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенное организованной группой лиц) и части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил полиции и прокуратуре провести обыск у основателя компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой. Решение о проведении обыска суд принял 18 марта 2020 года. 

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