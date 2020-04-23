Молчанова и Туменас из Stolitsa Group избегают допросов по делу о землях Пущи-Водицы — СМИ

Топ-менеджеры компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймонд Туменас не явились на допрос к старшему следователю Национальной полиции Украины в деле о землях в Пуще-Водице.

Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По какой причине вызванные на допрос руководители компании на нем не появились — неизвестно. Учредители Stolitsa Group были приглашены на 16 апреля 2020 года соответствующими повестками для проведения допроса в качестве свидетелй в уголовном производстве №12019000000001057.

Данное производство расследуется в рамках дела о незаконном переходе сельскохозяйственных земель государственного предприятия "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний. Производство открыто по части 5 статьи 191 (Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенное организованной группой лиц) и части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил полиции и прокуратуре провести обыск у основателя компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой. Решение о проведении обыска суд принял 18 марта 2020 года.