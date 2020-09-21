Гривня покатилась по наклонной: эксперты прочат падение курса до 28,50 грн/доллар

Снижение курса гривни 14-18 сентября наблюдалось по всему спектру рынка. Наличная гривня просела в цене на 20 копеек, добравшись до отметки в 28,20 грн/доллар. На межбанке курс также подошел вплотную к 28,20 гривен за доллар.

В понедельник, 21 сентября, курс гривни удерживается у отметки 28,2 грн/ доллар.

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"Новостной фон для рынка сегодня нейтральный, баланс сил нестабильный, и многое будет зависеть от действий НБУ. Движение на рынке наблюдается на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Украине", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Отметим, в понедельник, 21 сентября, по сравнению с пятницей, 18 сентября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 6 копеек — с 28,1127 грн/доллар до 28,1718 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 21 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,1718 грн;

✅ 1 евро — 33,3456 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,9461 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,5304 грн.

На межбанковском валютном рынке в понедельник, 21 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с пятницей в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. В последний банковский день прошлой недели межбанк закрылся курсом 28,17/28,19 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне –28,18/28,20 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 8 копеек, в продаже на 7 копеек. 21 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 33,41/33,43 грн за евро. 18 сентября межбанк закрылся курсом 33,33/33,36 грн за евро.

"На открытии торгов в понедельник гривня пока удерживает свои позиции и торгуется с небольшим снижением на 3 копейки. Несмотря на то, что гривня на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет. Ожидать паники и стремительного падения курса также не стоит. На рынке нету ажиотажного спроса на валюту, в связи с этим стремительного падения курса более чем на 50 копеек на этой неделе ждать не стоит. В то же время, если НБУ продолжит свою текущую политику и буде продолжать умерено девальвировать национальную валюту, к концу недели мы можем потереть еще 25-30 копеек. На этой неделе нас ожидает умеренное снижения курса гривни до 28,50 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

На данный момент, по словам Пархоменко, национальная валюта сохраняет потенциал снижения и в паре с евро. "До конца недели мы можем прийти на уровень в 33,50 гривен за евро", — прогнозирует он.

О том, что, вероятней всего, в ближайшее время гривня не сможет вернуться к уровню 28 грн/доллар и продолжит движение в диапазоне 28-28,2 гривен за доллар, говорит Андрей Шевчишин. "Если экспортерам будут выплачены НДС, то свободная гривня на рынке надавит на курс, так как они уйдут без продаж валюты. В результате этого гривня может провалить отметку 28,2 гривен за доллар", — аргументирует он свой прогноз.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,15 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,20 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 28,12 грн/доллар, продавали по курсу 28,17 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 3 копейки.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,18/33,25 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дешевле на 3 копейки, продавали дороже на 1 копейку. Курс был 33,15/33,26 грн/евро.