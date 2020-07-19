На Западной Украине ожидается потоп — СМИ

В бассейнах рек Сян, Днестр и Прут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается подъем воды из-за осадков 19-21 июля.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"19-20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 1 м над уровнями на 8.00 17 июля, возможен выход воды на отдельных участках речных пойм, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока" — говорится в сообщении.

Кроме этого, 20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8.00 19 июля, без негативных последствий.

Помимо этого, в ГСЧС сообщают, что в ближайшие дни останутся затопленными некоторые сельхозугодья в бассейне Припяти (Волынская область).

"19-20 июля на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области", — сообщили в ГСЧС.