На заводе и офисе производителя детского питания "Малятко" проходят обыски (ВИДЕО)

Правоохранители проводят обыски в офисе компании по производству детского питания "Экония".

Следственные действия происходят также на заводе и в доме президента предприятия, сообщает пресс-служба "Эконии".

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В компании заявляют, что полиция выполняет "преступный заказ" со стороны рейдеров и искусственно преследует предприятие.

"9 июля, в 6:00 группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу 3 постановления об обысках. Сейчас обыск продолжается одновременно в частном доме президента компании, на производстве (город Золотоноша Черкасская область — Delo.ua) и в киевском офисе", — говорится в сообщении.

Как рассказали на предприятии, в киевский офис полиция ворвалась силой и разбила входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение.

По данным пресс-службы компании, это уже третья попытка захватить имущественный комплекс "Экония". Предыдущие попытки были в 2008 и 2018 годах.

При этом в компании связывают попытки рейдерства с бывшим владельцем обанкротившейся мебельной фабрики Анатолием Титовым. После банкротства территорию фабрики в запущенном состоянии выкупили для строительства завода "Экония".

Как известно, ООО ПИИ "Екония" — инновационное предприятие Украины по производству питьевой воды и детского питания. Продукция компании реализуется под брендами "Малятко", "Аквуля", "Йодо", "Чистий ключ", "Teen Team" и "Divo Voda".

Ранее сотрудники ЧАО "Киевский электровозоремонтный завод" объявили забастовку и заявили о рейдерском захвате предприятия.