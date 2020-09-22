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Банки 1 час назад

НБУ обязали выплатить 129 млн грн владельцу банка, которого связывают с "семьей Януковича"

Речь идет о "Радикал Банке"

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка Украины и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" к Нацбанку.

И взыскал с ответчика 128,9 млн грн имущественного ущерба, говорится в постановлении суда №910/9095/18, передает lb.ua.

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Известно, что это дело рассматривается в судах по второму кругу. Так, в 2019 году Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка и отменил решения судов низших инстанций, которыми в пользу "Промышленной инновационной компании" (владелец 71% акций "Радикал Банка") взыскали 128,9 млн грн имущественного ущерба.

По мнению компании-истца, имущественный ущерб был нанесен ей как акционеру банка вследствие лишения корпоративных прав из-за принятия Нацбанком в 2015 году решения об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных.

В августе 2020 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить ходатайство НБУ о назначении экспертизы (оценки) в этом деле.

НБУ в заявлении об отнесении "Радикал Банка" в категорию неплатежеспособных указывал, что по результатам проверок операционных касс финучреждения и его отделений "было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, что создавало угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка".

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Как известно, "Радикал Банк", как и ряд других финучреждений на рынке, неофициально связывали с представителями "семьи Януковича".

По данным НБУ, на 11 июня 2015 года бенефициарами ООО "Промышленная инновационная компания" были Шпак Максим Александрович и Веремийченко Анри Георгиевич (сейчас в госреестре конечными владельцами фирмы указаны Шпак Александр Григорьевич и Веремийченко Андрей Георгиевич).

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2020 года вкладчикам "Радикал Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 138,4 млн грн (81,1% запланированных выплат).

Напомним, в июле 2015 года Фонд гарантирования вкладов взял в управление банк "Столичный" и "Радикал Банк" после того, как НБУ признал их неплатежеспособными.

13 ноября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам ликвидируемого "Радикал Банка".

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