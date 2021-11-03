Экономика 1 час назад

После переноса Overwatch 2 и Diablo IV компания Blizzard потеряла около $8 млрд

Два флагманских проекта компании должны были выйти в 2022 году

После переноса Overwatch 2 и Diablo IV компания Blizzard потеряла около $8 млрд После переноса Overwatch 2 и Diablo IV компания Blizzard потеряла около $8 млрд

Капитализация одной из крупнейших компаний в мире по разработке компьютерных игр Activision Blizzard за сутки упала почти на 16,5% — стоимость одной акции за период с 10:00 2 ноября до 10:00 3 ноября сократилась с $77,96 до $66,94 за штуку. Таким образом компания потеряла около $8,5 млрд — ее капитализация снизилась до $52 млрд.

Это произошло сразу после того, как компания перенесла выход двух своих флагманских проектов — во вторник, 2 ноября, компания отложила выход Overwatch 2 и Diablo IV. Обе игры должны были выйти в 2022 году. На момент публикации акции компании подешевели еще более чем на один доллар, и цена составила $65,84 за штуку.

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Кроме того, компанию во вторник покинула Джен Онил — соруководитель Blizzard. Этот пост она разделяла с Майком Ибарой, который отныне будет единственным лидером. Сама Онил заявила, что возглавит некоммерческую организацию Women in Games International. Последняя занимается вопросами равенства и разнообразия среди разработчиков игр.

Напомним, что летом Blizzard попала в масштабный скандал из-за дискриминации на работе. Сотни сотрудников компании вышли на протест против враждебной атмосферы на рабочих местах после заявления департамента по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии. Чиновники два года следили за компанией и обнаружили, что в AB мало женщин на руководящих постах, увольняют их быстрее, а зарплата меньше, чем у мужчин на тех же позициях.

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Также выяснилось, что в Activision Blizzard процветает так называемая культура "Frat Boy" Culture". Это сленговое обозначение для мужчин, которые считают себя лучше остальных из-за принадлежности к закрытому сообществу вроде братства в колледже. По мнению властей, FBC привела к многолетней дискриминации женщин и домогательствам прямо на рабочем месте.

Решающим оказался совсем уж вопиющий факт. На волне скандала издание Bloomberg описало случай с сотрудницей, которая совершила самоубийство непосредственно во время служебной командировки — в ту поездку ее начальник якобы взял целый набор секс-игрушек и лубрикантов. Такое откровение вызвало волну негодования у многих представителей игровой индустрии, а капитализация Activision Blizzard всего за неделю упала на $4 млрд.

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