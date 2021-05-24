Против замглавы Гостаможслужбы Черкасского просят СНБО ввести санкции

Замглавы Гостаможслужбы Украины Руслана Черкасского заподозрили в сотрудничестве с лицами, которые ведут незаконную деятельность на табачном рынке и имеют бизнес на оккупированных территориях.

Об этом говорится в письме Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова в адрес СНБО Украины, СБУ и НАБУ. Копию обращения на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель организации Сергей Пархоменко.

В материалах отмечается, что в результате анализа данных реестров было выявлено, что Руслан Черкасский обладает многомиллионным имуществом в Дубае и одну из своих квартир делит с Виталием Киро. "Некоторые юридические лица, к которым имеют непосредственное отношение вышеупомянутый Виталий Иванович Киро и его жена Ольга Киро, фигурируют в резонансных журналистских расследованиях СМИ о масштабных незаконных схемах ведения бизнеса", — говорится в обращении.

Также отмечается, что в 2019-2020 годах Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях одной из таких компаний ООО "ТД "Юнайтед табако" (40930723, город Желтые Воды Днепропетровской области) и прекратила деятельность преступной группы, организовавшей незаконное изготовление табачной продукции без уплаты акцизов. Схема, по данным правоохранителей, покрывалась налоговиками.

Виталий Киро, по данным Центра, также давно ведет табачный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах. Его компания VK Tobacco (Киро Space Star Tobacco FZE) привлекала инвестиции от Svitland Global FZE (тоже ОАЭ), которая принадлежит Светлане Емельяновой, экс-жене бывшего судьи Артура Емельянова. Авторы обращения также отмечают, что правоохранительные органы неоднократно перехватывали контрабанду табачных изделий из ОАЭ в Украину.

Также установлено, что Черкасский Руслан Анатольевич живет в частном доме, который официально принадлежит Черкасскому Валерию Анатольевичу, вероятно брату чиновника. "Нами выявлено, что лицо по фамилии Черкасский Валерий Анатольевич ведет незаконную деятельность на оккупированных территориях", — говорится в письме, где приводятся об этом соответствующие данные. Он, по данным Пархоменко, как физическое лицо-предприниматель с регистрацией в Донецке, занимается закупкой товаров из РФ.

"Также Черкасскому Валерию Анатолиевичу 26 апреля 2017 года выдано так называемое "служебное удостоверение Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики", — дополняется в документе.

В итоге ОПАД просит тщательно проверить деятельность всех лиц, фигурирующих в обращении и в случае их причастности к контрабандным схемам или сотрудничества с террористическим организациями ввести персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

"Особенно просим исследовать деятельность заместителя главы Государственной таможенной службы Черкасского Руслана Анатольевича. Убеждены, что на таких должностях должны находиться лица с безупречной репутацией", — резюмируется в обращении.

Напомним, как ранее сообщалось о том, Государственное бюро расследований провело обыски в помещении Киевской таможни и на трех таможенных постах — "Лески", "Киев-Столичный" и "Киев-Западный" в рамках раскрытия схемы занижения стоимости автомобилей из Грузии.