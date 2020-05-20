Рада выберет отрасли, на которых протестирует локализацию при госзакупках — Кисилевский

Комитет экономического развития Верховной Рады Украины работает над тем, чтобы локализация стала квалификационным критерием при проведении госзакупок. Об этом в интервью "Бизнес.Цензор" рассказал замглавы комитета Дмитрий Кисилевский. "Я работаю над тем, чтобы предложить локализацию, как квалификационный критерий. Это идея, которая сейчас доминирует у нас в комитете среди других подходов. Модель такая: мы определяем несколько пилотных отраслей. Это будет большое машиностроение, не сырье. Это важно. Также это будут отрасли, в которых государство является единственным или доминирующим заказчиком", — подчеркнул нардеп.

По словам Кисилевского, есть разные идеи того, как посредством госзакупок можно поддержать местного производителя. "Есть подход, когда украинский производитель при проведении тендера имеет коэффициент. Если иностранный поставщик предложит товар за 100 денежных единиц, а украинский производитель за 115 единиц, то предпочтение отдается украинскому производителю", — говорит замглавы комитета Рады. Подобный подход позволяет украинскому производителю побеждать в тендере, даже если его цена выше. Размер превышения цены регулирует коэффициент.

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Другая модель заключается в том, что местная составляющая учтена в неценовых критериях, которые имеют какой-то вес. "Например, критерий "цена" имеет вес 70%, а есть неценовые критерии, которые имеют вес 30%", — говорит Кисилевский.

В качестве пилотных отраслей замглавы комитета предлагает рассмотреть подотрасли большого машиностроения, в частности — городской общественный транспорт, железнодорожный транспорт. "Для того, чтобы поставщик мог заявиться на торги, он должен подтвердить, что у него в товаре есть требуемая степень локализации. Например, город Днепр покупает белорусские троллейбусы. Но изначально требует от белорусского поставщика делать их локализацию на "Южмаше", — объясняет нардеп. — Есть другой пример — концерн "Электрон" (Львов). Он разрабатывает свой собственный троллейбус, в котором есть доля импортных составляющих. Думаю, она тоже не маленькая: 40% — 50%... В результате консультаций (с украинскими заводами — Delo.ua) мы определим, что 2-3-5-7 украинских производителей троллейбусов (понятно, что их в Украине не сотни) способны обеспечить не менее 30% локализации".

Очень важный момент, при этом, обеспечить максимальную конкуренцию среди широкого пула украинских производителей. "Заказчик может купить белорусский или немецкий троллейбус. Но он может это сделать, предъявив поставщику требование осуществить локализацию, — уточняет Кисилевский. — Тогда иностранный поставщик может открыть в Украине "отверточное производство", либо создать совместное предприятие с местным производителем, либо обратится к любому из украинских машиностроительных предприятий для локализации".